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На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із Полтавської бригади армійської авіації

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 21:48
На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із Полтавської бригади армійської авіації - Фото
Фото: 18 ОБрАА ім. Сікорського

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шість пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта, передає Суспільне.

Пілоти загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Усі вони мали офіцерські звання.

Один із полеглих родом із Полтавської області, решта – з інших регіонів України.

Прощання з пілотами відбудеться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки, сказав речник бригади.

Джерела УП у силових структурах повідомили, що два гелікоптери військової авіації впали за невідомих обставин, екіпажі загинули, розпочато кримінальне провадження.

Читайте також: "Ми – щит, що прикриває піхоту з неба". Відео 18 окремої бригади армійської авіації

Наталія Медведєва
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