На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із Полтавської бригади армійської авіації

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шість пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта, передає Суспільне.

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Пілоти загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Усі вони мали офіцерські звання.

Один із полеглих родом із Полтавської області, решта – з інших регіонів України.

Прощання з пілотами відбудеться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки, сказав речник бригади.

Джерела УП у силових структурах повідомили, що два гелікоптери військової авіації впали за невідомих обставин, екіпажі загинули, розпочато кримінальне провадження.

25 серпня в Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули троє льотчиків: капітан Андрій Пільщиков із позивним "Джус" та два майори – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

28 серпня стало відомо, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до авіакатастрофи на Житомирщині.

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