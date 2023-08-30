На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із Полтавської бригади армійської авіації
29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шість пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта, передає Суспільне.
Пілоти загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Усі вони мали офіцерські звання.
Один із полеглих родом із Полтавської області, решта – з інших регіонів України.
Прощання з пілотами відбудеться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
Імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки, сказав речник бригади.
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