На Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из Полтавской бригады армейской авиации

29 августа на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита, передает Суспильне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пилоты погибли при выполнении боевого задания на Бахмутском направлении. Все они имели офицерские звания.

Один из павших родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины.

Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, сказал спикер бригады.

Источники УП в силовых структурах сообщили, что два вертолета военной авиации упали при неизвестных обстоятельствах, экипажи погибли, открыто уголовное производство.

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли трое летчиков — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

28 августа стало известно, что следствие изучает три версии событий, которые привели к авиакатастрофе в Житомирской области.

Читайте также: "Мы – щит, который прикрывает пехоту с неба". Видео 18 отдельной бригады армейской авиации

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.