На Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из Полтавской бригады армейской авиации
29 августа на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита, передает Суспильне.
Пилоты погибли при выполнении боевого задания на Бахмутском направлении. Все они имели офицерские звания.
Один из павших родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины.
Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.
Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, сказал спикер бригады.
Источники УП в силовых структурах сообщили, что два вертолета военной авиации упали при неизвестных обстоятельствах, экипажи погибли, открыто уголовное производство.
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