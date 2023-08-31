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Загибель шести льотчиків на гелікоптерах Мі-8 під Бахмутом. ЗСУ розповіли деталі катастрофи

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 11:32
Загибель шести льотчиків на гелікоптерах Мі-8 під Бахмутом. ЗСУ розповіли деталі катастрофи - Фото
Гелікоптер Мі-8 (Фото: EPA)

Шість українських льотчиків, які загинули 30 серпня під Бахмутом, виконували бойове завдання на гелікоптерах Мі-8. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі Суспільному.

За його словами, катастрофа сталася у Краматорському районі, два вертольоти Мі-8 виконували бойове завдання.

Він зазначив, що під час польоту на завдання злетів російський винищувач Су-35, щоб уникнути ураження, льотчики заходили на посадку і розбилися.

Євлаш наголосив, що причини поки що невідомі, працює комісія, яка встановить деталі.

Раніше стало відомо, що загиблі служили у 18 окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського, всі вони мали офіцерські звання.

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Дмитро Гриниченко
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війнаМі-8ДонбасавіаціяСу-35бахмут
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