Гибель шести летчиков на вертолетах Ми-8 под Бахмутом. ВСУ рассказали детали катастрофы
31.08.2023, 11:32
Вертолет Ми-8 (Фото: EPA)
Шесть украинских летчиков, которые погибли 30 августа под Бахмутом, выполняли боевую задачу на вертолетах Ми-8. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии Суспильному.
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По его словам, катастрофа произошла в Краматорском районе, два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу.
Он отметил, что во время полета на задание взлетел российский истребитель Су-35, для избежания поражения летчики заходили на посадку и разбились.
Евлаш подчеркнул, что причины пока неизвестны, работает комиссия, которая установит детали.
Ранее стало известно, что погибшие служили в 18 отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского, все они имели офицерские звания.
- 5 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.
- Погибли трое летчиков: капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора – Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
- 28 августа стало известно, что следствие изучает три версии событий, которые привели к авиакатастрофе в Житомирской области.
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