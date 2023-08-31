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Гибель шести летчиков на вертолетах Ми-8 под Бахмутом. ВСУ рассказали детали катастрофы

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 11:32
Гибель шести летчиков на вертолетах Ми-8 под Бахмутом. ВСУ рассказали детали катастрофы - Фото
Вертолет Ми-8 (Фото: EPA)

Шесть украинских летчиков, которые погибли 30 августа под Бахмутом, выполняли боевую задачу на вертолетах Ми-8. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии Суспильному.

По его словам, катастрофа произошла в Краматорском районе, два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу. 
Он отметил, что во время полета на задание взлетел российский истребитель Су-35, для избежания поражения летчики заходили на посадку и разбились. 
Евлаш подчеркнул, что причины пока неизвестны, работает комиссия, которая установит детали. 
Ранее стало известно, что погибшие служили в 18 отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского, все они имели офицерские звания. 

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Дмитрий Гриниченко
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