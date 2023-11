У Середземному морі розбився американський військовий літак

Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту ввечері в п'ятницю, 10 листопада, у східній частині Середземного моря. Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), пише Голос Америки.

Військові не наводять подробиць аварії та інформації про військовослужбовців з поваги до родин, але вказують, що виліт був тренувальним, і заявляють про відсутність будь-яких ознак ворожої діяльності.

Причини події з'ясовуються.

Якій з американських військових груп у регіоні належав літак, що зазнав катастрофи, не повідомляється.

Плейнспоттери у соціальних мережах помітили одразу кілька патрульних літаків ВМС P-8 Poseidon в Середземному морі південніше Кіпру. В тому ж районі знаходився повітряний транспортний літак ВПС C-17 Globemaster III, який використовується для аеромедичної евакуації.

U.S. Navy (🇸) P-8 Poseidon orbiting at low altitudes, approximately 400 m or 1,300 ft, between Cyprus () and the Lebanon () coast.#AE67A5 pic.twitter.com/VRMKuoCp6q