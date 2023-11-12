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У Середземному морі розбився американський військовий літак

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 07:08
У Середземному морі розбився американський військовий літак - Фото
Фото: EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту ввечері в п'ятницю, 10 листопада, у східній частині Середземного моря. Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), пише Голос Америки.

Військові не наводять подробиць аварії та інформації про військовослужбовців з поваги до родин, але вказують, що виліт був тренувальним, і заявляють про відсутність будь-яких ознак ворожої діяльності.

Причини події з'ясовуються.

Якій з американських військових груп у регіоні належав літак, що зазнав катастрофи, не повідомляється.

Плейнспоттери у соціальних мережах помітили одразу кілька патрульних літаків ВМС P-8 Poseidon в Середземному морі південніше Кіпру. В тому ж районі знаходився повітряний транспортний літак ВПС C-17 Globemaster III, який використовується для аеромедичної евакуації.

Андрій Водяний
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