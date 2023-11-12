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В Средиземном море разбился американский военный самолет

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 07:08
В Средиземном море разбился американский военный самолет - Фото
Фото: EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Американский военный самолет разбился во время тренировочного полета вечером в пятницу, 10 ноября, в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), пишет Голос Америки.

Военные не приводят подробности аварии и информации о военнослужащих из уважения к семьям, но указывают, что вылет был тренировочным, и заявляют об отсутствии каких-либо признаков враждебной деятельности.

Причины происшествия выясняются.

Какой из американских военных групп в регионе принадлежал потерпевший крушение самолет, не сообщается.

Плейнспоттеры в социальных сетях заметили сразу несколько патрульных самолетов ВМС P-8 Poseidon в Средиземном море к югу от Кипра. В том же районе находился воздушный транспортный самолет ВВС C-17 Globemaster III, используемый для аэромедицинской эвакуации.

Андрей Водяный
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