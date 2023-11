В Средиземном море разбился американский военный самолет

Американский военный самолет разбился во время тренировочного полета вечером в пятницу, 10 ноября, в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), пишет Голос Америки.

Военные не приводят подробности аварии и информации о военнослужащих из уважения к семьям, но указывают, что вылет был тренировочным, и заявляют об отсутствии каких-либо признаков враждебной деятельности.

Причины происшествия выясняются.

Какой из американских военных групп в регионе принадлежал потерпевший крушение самолет, не сообщается.

Плейнспоттеры в социальных сетях заметили сразу несколько патрульных самолетов ВМС P-8 Poseidon в Средиземном море к югу от Кипра. В том же районе находился воздушный транспортный самолет ВВС C-17 Globemaster III, используемый для аэромедицинской эвакуации.

U.S. Navy (🇸) P-8 Poseidon orbiting at low altitudes, approximately 400 m or 1,300 ft, between Cyprus () and the Lebanon () coast.#AE67A5 pic.twitter.com/VRMKuoCp6q