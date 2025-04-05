Axios: Нетаньягу 7 квітня зустрінеться з Трампом у Білому домі для обговорення мит

Іран та конфлікт у Секторі Гази будуть на порядку денному, на додаток до тарифів

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Очікується, що у понеділок, 7 квітня, Білий дім відвідає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, однією з тем переговорів з президентом США Дональдом Трампом буде можливість скасувати мита. Про це повідомило видання Axios із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Якщо візит відбудеться, Нетаньягу стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит. Очікується, що лідери також обговорять іранську ядерну кризу та війну в Газі.

Однак для візиту Нетаньягу доведеться просити суддів у його справі про корупцію скасувати заплановані слухання, під час яких він мав продовжити давати свідчення. Джерела повідомили, що плани все ще можуть змінитися з цієї причини.

У матеріалі йдеться, що Ізраїль намагався уникнути мит, які Трамп наклав на майже всі держави світу, оголосивши про превентивне скасування всіх мит на американську продукцію. Але це не спрацювало. Ставка 17%, яку Трамп встановив для Ізраїлю, базувалася на значному дефіциті двосторонньої торгівлі.

Трамп зателефонував Нетаньягу та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану 3 квітня, коли перший перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду, але прем’єр Ізраїлю також порушив питання про мита.

Американський президент запропонував Нетаньягу приїхати до Білого дому, щоб обговорити це питання, не призначивши точної дати. Через кілька годин Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньягу незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".

Прем’єр Ізраїлю та його команда були здивовані цією заявою, як і деякі помічники Трампа. Спочатку офіційні особи США та Ізраїлю очікували, що візит відбудеться наприкінці квітня, можливо, під час великоднього тижня, що розпочинається 14 квітня.

Але в ході обговорень між Білим домом і офісом Нетаньяху в п'ятницю ідея більш раннього візиту почала набувати форми, повідомили чотири співрозмовники.

Очікується, що Іран та конфлікт у Секторі Гази будуть на порядку денному, на додаток до тарифів.

Нетаньягу вважає, що шанси на ядерну угоду між США та Іраном вкрай низькі, і хоче досягти порозуміння з Трампом щодо завдання удару по ядерних об'єктах Ірану, коли дипломатія зазнає невдачі, сказав високопоставлений ізраїльський посадовець.

Трамп і Нетаньягу також, ймовірно, обговорять спроби, що зайшли в глухий кут, досягти нової угоди про заручників і припинення вогню з угрупуванням ХАМАС.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження нових мит практично на всі товари, які надходять до США.

Починаючи з суботи, 5 квітня, у США набрали чинності базові мита в розмірі 10% на всі імпортні товари.