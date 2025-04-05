Axios: Нетаньяху 7 апреля встретится с Трампом в Белом доме для обсуждения пошлин

Иран и конфликт в Секторе Газы будут на повестке дня, в дополнение к тарифам

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Ожидается, что в понедельник, 7 апреля, Белый дом посетит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, одной из тем переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет возможность отменить пошлины. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Если визит состоится, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Трампом, чтобы попытаться договориться об отмене пошлин. Ожидается, что лидеры обсудят иранский ядерный кризис и войну в Газе.

Однако для визита Нетаньяху придется просить судей по его делу о коррупции отменить запланированные слушания, во время которых он должен был продолжать давать показания. Источники сообщили, что планы все еще могут измениться по этой причине.

В материале говорится, что Израиль пытался избежать пошлин, которые Трамп наложил на почти все государства мира, объявив о превентивной отмене всех пошлин на американскую продукцию. Но это не сработало. Ставка 17%, которую Трамп установил для Израиля, основывалась на значительном дефиците двусторонней торговли.

Трамп позвонил по телефону Нетаньяху и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану 3 апреля, когда первый находился с визитом в Будапеште. Этот звонок был вызван решением Венгрии выйти из Международного уголовного суда, но премьер Израиля также поднял вопрос о пошлинах.

Американский президент предложил Нетаньяху приехать в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, не назначив точной даты. Через несколько часов Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаньяху в скором времени посетит Вашингтон, "возможно, даже на следующей неделе".

Премьер Израиля и его команда были удивлены этим заявлением, как и некоторые помощники Трампа. Первоначально официальные лица США и Израиля ожидали, что визит состоится в конце апреля, возможно, во время пасхальной недели, которая начинается 14 апреля.

Но в ходе обсуждений между Белым домом и офисом Нетаньяху в пятницу идея более раннего визита начала принимать форму, сообщили четыре собеседника.

Ожидается, что Иран и конфликт в Секторе Газы будут на повестке дня, в дополнение к тарифам.

Нетаньяху считает, что шансы на ядерное соглашение между США и Ираном крайне низки, и хочет достичь взаимопонимания с Трампом о нанесении удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу, сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Трамп и Нетаньяху также, вероятно, обсудят зашедшие в тупик попытки достичь нового соглашения о заложниках и прекращения огня с группировкой ХАМАС.

2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении новых пошлин практически на все поступающие в США товары.

Начиная с субботы, 5 апреля, в США вступили в силу базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары.