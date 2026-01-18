Axios: Протягом тижня Трамп схилявся до удару по Ірану, але так і не віддав наказ

Іран був переконаний в американській атаці й випустив попередження про закриття свого повітряного простору

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Американські військові були готові за наказом президента США Дональда Трампа вдарити по Ірану, але він так і не надійшов. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на чотирьох американських чиновників, двох ізраїльських посадовців та двох інших співрозмовників, знайомих з цим питанням.

У середу вранці десятки високопоставлених військових, політичних та дипломатичних чиновників у Вашингтоні та на Близькому Сході вважали, що американські бомби будуть скинуті на Тегеран протягом кількох годин.

Згодом стало зрозуміло, що наказу не буде, заявили два американські посадовці. За останній тиждень Трамп у різний час схилявся до удару по іранському режиму через жорстоке придушення протестів.

Але через недостатню кількість військової техніки в регіоні, попереджень від союзників, таких як Ізраїль та Саудівська Аравія, побоювань серед високопоставлених помічників щодо наслідків та ефективності варіантів удару, а також секретних переговорів неофіційними каналами з іранцями, американський президент вирішив не робити цього.

Хоча Трамп вперше погрожував 2 січня втрутитися, якщо режим "жорстоко вб'є мирних протестувальників", минуло кілька днів, перш ніж його адміністрація почала розглядати протести як ключовий момент для Ірану.

Через обмежену інформацію про події на місці американська розвідка спочатку оцінила протести як недостатньо енергійні, щоб становити серйозну загрозу режиму. Ситуація змінилася 8 січня, коли протести у Тегерані та інших містах різко посилились.

У п'ятницю, 9 січня, віцепрезидент США Джей Ді Венс головував на першій нараді високого рівня у Білому домі, щоб докладно обговорити можливу військову відповідь США, повідомили американські чиновники. На той час іранські сили безпеки почали вбивати десятки протестувальників і в країні повністю відключили інтернет.

У вихідні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зв'язався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, щоб обговорити дипломатичний шлях до деескалації. Через кілька днів цей неофіційний канал зв'язку зіграє значну роль в ухваленні рішень президентом США.

13 січня Трампу було представлено кілька військових варіантів, включаючи удари по цілях іранського режиму по всій країні, завдані з військових кораблів та підводних човнів. Трамп звузив коло цих варіантів та попросив завершити підготовку. Американський посадовець заявив, що план удару був готовий після того, як американський президент поговорив зі своєю командою у вівторок, але зустріч закінчилася без чіткого рішення.

Американські чиновники заявили, що 14 січня всередині адміністрації існувало серйозне очікування – і в столицях країн Близького Сходу, включно з Іраном, – що Трамп "дасть зелене світло" удару.

Американські війська почали евакуацію з авіабази у Катарі та бази П'ятого флоту ВМС у Бахрейні. Іранський режим був переконаний в американській атаці й випустив повідомлення про закриття свого повітряного простору. Водночас Трамп вирішив почекати.

"Він хотів продовжувати стежити за ситуацією", – сказав представник Білого дому.

"Ситуація була критичною. Військові були готові діяти дуже швидко, але наказ не надійшов", – сказав другий американський чиновник.

Під час телефонної розмови, що відбулася раніше того ж дня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав до обережності. Він сказав Трампу, що Ізраїль не готовий захищатися від ймовірного удару Ірану у відповідь, особливо враховуючи, що у Штатів недостатньо ресурсів у регіоні, щоб допомогти Ізраїлю перехоплювати іранські ракети та дрони.

Крім того, Нетаньягу вважав, що план США недостатньо сильний і не буде ефективним, повідомив один із його радників.

За словами ще одного співрозмовника, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман також розмовляв із Трампом і висловив глибоке занепокоєння наслідками для регіональної стабільності.

Хоча важко зрозуміти, що думає Трамп, кілька американських чиновників заявили, що попередження Нетаньягу та брифінги команди про погрози американським військам з боку іранського удару у відповідь стали важливими чинниками.

Ще одним фактором, що вплинув на рішення Трампа, стали повідомлення, які він відправляв та отримував дипломатичним каналом зв'язку між Віткоффом та Арагчі.

У середу вранці Арагчі відправив Віткоффу повідомлення, в якому пообіцяв відкласти заплановані страти протестувальників "і припинити вбивства", розповіли два американські чиновники. Згодом Трамп виступив перед журналістами в Овальному кабінеті та розкрив повідомлення, отримане від іранців.

На цьому етапі, за словами американських чиновників, стало зрозуміло, що Трамп рухається до деескалації, принаймні у короткостроковій перспективі. У четвер Трамп визнав, що повідомлення, отримані ним від іранців, вплинули на його рішення.

"За останній тиждень з'явилося безліч повідомлень, які підживлюють анонімні джерела, які спекулюють на тему позиції президента Трампа щодо Ірану. Правда в тому, що ніхто, окрім самого президента, не знає, що він зробить щодо Ірану", – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, додавши, що у Трампа безліч варіантів.

Хоча він поки утримується від удару, військова операція проти Ірану, як і раніше, цілком можлива. Американські чиновники кажуть, що протягом кількох тижнів може настати новий момент ухвалення рішення.

2 січня 2026 року Трамп пообіцяв втрутитися, якщо влада Ірану застосує силу для придушення протестів, викликаних економічними проблемами.

12 січня американський президент оголосив про запровадження нових 25% вторинних тарифів проти тих, хто працює з Іраном.

15 січня Мінфін США запровадив санкції проти 18 іранських фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до жорстокого придушення мирних протестів.