Axios: В течение недели Трамп склонялся к удару по Ирану, но так и не отдал приказ

Иран был убежден в американской атаке и выпустил предупреждение о закрытии своего воздушного пространства

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Американские военные были готовы по приказу президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, но он так и не поступил. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на четырех американских чиновников, двух израильских чиновников и двух других собеседников, знакомых с этим вопросом.

В среду утром десятки высокопоставленных военных, политических и дипломатических чиновников в Вашингтоне и на Ближнем Востоке считали, что американские бомбы будут сброшены на Тегеран в течение нескольких часов.

Впоследствии стало понятно, что приказа не будет, заявили два американских чиновника. За последнюю неделю Трамп в разное время склонялся к удару по иранскому режиму из-за жестокого подавления протестов.

Но из-за недостаточного количества военной техники в регионе, предупреждений от союзников, таких как Израиль и Саудовская Аравия, опасений среди высокопоставленных помощников относительно последствий и эффективности вариантов удара, а также секретных переговоров по неофициальным каналам с иранцами, американский президент решил не делать этого.

Хотя Трамп впервые угрожал 2 января вмешаться, если режим "жестоко убьет мирных протестующих", прошло несколько дней, прежде чем его администрация начала рассматривать протесты как ключевой момент для Ирана.

Из-за ограниченной информации о событиях на месте американская разведка сначала оценила протесты как недостаточно энергичные, чтобы представлять серьезную угрозу режиму. Ситуация изменилась 8 января, когда протесты в Тегеране и других городах резко усилились.

В пятницу, 9 января, вице-президент США Джей Ди Вэнс председательствовал на первом совещании высокого уровня в Белом доме, чтобы подробно обсудить возможный военный ответ США, сообщили американские чиновники. К тому времени иранские силы безопасности начали убивать десятки протестующих и в стране полностью отключили интернет.

На выходных министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить дипломатический путь к деэскалации. Через несколько дней этот неофициальный канал связи сыграет значительную роль в принятии решений президентом США.

13 января Трампу было представлено несколько военных вариантов, включая удары по целям иранского режима по всей стране, нанесенные с военных кораблей и подводных лодок. Трамп сузил круг этих вариантов и попросил завершить подготовку. Американский чиновник заявил, что план удара был готов после того, как американский президент поговорил со своей командой во вторник, но встреча закончилась без четкого решения.

Американские чиновники заявили, что 14 января внутри администрации существовало серьезное ожидание – и в столицах стран Ближнего Востока, включая Иран, – что Трамп "даст зеленый свет" удару.

Американские войска начали эвакуацию с авиабазы в Катаре и базы Пятого флота ВМС в Бахрейне. Иранский режим был убежден в американской атаке и выпустил сообщение о закрытии своего воздушного пространства. В то же время Трамп решил подождать.

"Он хотел продолжать следить за ситуацией", – сказал представитель Белого дома.

"Ситуация была критической. Военные были готовы действовать очень быстро, но приказ не поступил", – сказал второй американский чиновник.

Во время телефонного разговора, состоявшегося ранее в тот же день, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к осторожности. Он сказал Трампу, что Израиль не готов защищаться от вероятного ответного удара Ирана, особенно учитывая, что у Штатов недостаточно ресурсов в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и дроны.

Кроме того, Нетаньяху считал, что план США недостаточно сильный и не будет эффективным, сообщил один из его советников.

По словам еще одного собеседника, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман также разговаривал с Трампом и выразил глубокую обеспокоенность последствиями для региональной стабильности.

Хотя трудно понять, что думает Трамп, несколько американских чиновников заявили, что предупреждения Нетаньяху и брифинги команды об угрозах американским войскам со стороны иранского ответного удара стали важными факторами.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Трампа, стали сообщения, которые он отправлял и получал по дипломатическому каналу связи между Уиткоффом и Арагчи.

В среду утром Арагчи отправил Уиткоффу сообщение, в котором пообещал отложить запланированные казни протестующих "и прекратить убийства", рассказали два американских чиновника. Впоследствии Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете и раскрыл сообщение, полученное от иранцев.

На этом этапе, по словам американских чиновников, стало понятно, что Трамп движется к деэскалации, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В четверг Трамп признал, что сообщения, полученные им от иранцев, повлияли на его решение.

"За последнюю неделю появилось множество сообщений, которые подпитывают анонимные источники, спекулирующие на тему позиции президента Трампа по Ирану. Правда в том, что никто, кроме самого президента, не знает, что он сделает по Ирану", – заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт, добавив, что у Трампа множество вариантов.

Хотя он пока воздерживается от удара, военная операция против Ирана по-прежнему вполне возможна. Американские чиновники говорят, что в течение нескольких недель может наступить новый момент принятия решения.

2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.

12 января американский президент объявил о введении новых 25% вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном.

15 января Минфин США ввел санкции против 18 иранских физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает причастными к жестокому подавлению мирных протестов.