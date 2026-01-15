США ввели санкции против организаторов подавления протестов в Иране
Министерство финансов США ввело санкции против 18 иранских физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает причастными к жестокому подавлению мирных протестов в Иране. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.
Под санкции попали:
→ Али Лариджани – секретарь Верховного совета по национальной безопасности Ирана;
→ Мохаммад Реза Хашемифар – командующий полиции Ирана (LEF) в провинции Лорестан;
→ Нематолла Багери – командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Лорестан;
→ Азизолла Малеки и Аядола Буали – командиры полиции Ирана (LEF) в провинции Фарс;
→ Ядолла Буали – командир КСИР в провинции Фарс.
"Официальные лица, которые сегодня попали под санкции, и их организации несут ответственность за тысячи смертей и травм своих сограждан, поскольку в каждой из этих провинций вспыхнули протесты", – говорится в сообщении.
Также санкции введены против юридических лиц, связанных с банками Bank Melli и Shahr Bank. В Минфине назвали их "теневыми банковскими сетями, которые позволяют иранской элите воровать и отмывать доходы, полученные от природных ресурсов страны".
Комментарии (0)