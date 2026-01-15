США ввели санкции против организаторов подавления протестов в Иране
Протесты в Иране (Скриншот видео)

Министерство финансов США ввело санкции против 18 иранских физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает причастными к жестокому подавлению мирных протестов в Иране. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

Под санкции попали:

→ Али Лариджани – секретарь Верховного совета по национальной безопасности Ирана;

→ Мохаммад Реза Хашемифар – командующий полиции Ирана (LEF) в провинции Лорестан;

→ Нематолла Багери – командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Лорестан;

→ Азизолла Малеки и Аядола Буали – командиры полиции Ирана (LEF) в провинции Фарс;

→ Ядолла Буали – командир КСИР в провинции Фарс.

"Официальные лица, которые сегодня попали под санкции, и их организации несут ответственность за тысячи смертей и травм своих сограждан, поскольку в каждой из этих провинций вспыхнули протесты", – говорится в сообщении.

Также санкции введены против юридических лиц, связанных с банками Bank Melli и Shahr Bank. В Минфине назвали их "теневыми банковскими сетями, которые позволяют иранской элите воровать и отмывать доходы, полученные от природных ресурсов страны".

  • 14 января CNN со ссылкой на правозащитников HRANA сообщило, что с начала протестов в Иране погибло более 2400 человек, еще минимум 18 434 были арестованы.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иране прекратили казнить протестующих.
СШАсанкцииИран