"Надеюсь, это правда". Трамп заявил, что в Иране прекратили казнить протестующих

Глава Штатов прокомментировал ситуацию с протестами в Исламской Республике на фоне информации о возможных ударах США

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получила информацию от Ирана о прекращении убийств и казней протестующих в Исламской Республике. Об этом американский руководитель рассказал во время мероприятия в Белом доме.

"Мы получили информацию от очень важных источников с другой стороны. Они сообщили, что убийства прекратились и казни не состоятся. Мы это проверим. То есть, я это проверю после этого... Но нам сообщили из надежных источников. И я надеюсь, что это правда", – сказал Трамп.

На вопрос, означает ли это, что теперь вариант применения военной силы против Ирана исключён, президент США ответил, что Америка будет наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация.

"Но мы получили очень хорошее заявление от людей, которые знают, что происходит", – добавил глава Штатов.

Ранее анонимный американский чиновник сообщил агентства Reuters, что США выводят часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности ввиду усиления напряженности в регионе.

"Все признаки указывают на то, что атака США [по Ирану] неизбежна, но именно так и ведет себя эта администрация, чтобы держать всех начеку. Непредсказуемость является частью стратегии", – заявил другой неназванный западный чиновник.

Двое европейских официальных лиц сказали Reuters, что военное вмешательство США может произойти в ближайшие 24 часа. Неназванный израильский чиновник также заявил, что, похоже, Трамп решил вмешаться, хотя масштаб и сроки этого остаются неясными.

Британская газета The I Paper заявляла, что королевство также вывело часть персонала с авиабазы в Катаре накануне возможных ударов США. Министерство обороны страны не комментировало эту информацию.