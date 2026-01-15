"Сподіваюсь, це правда". Трамп заявив, що в Ірані припинили страчувати протестувальників

Глава Штатів прокоментував ситуацію з протестами в Ісламській Республіці на тлі інформації про можливі удари США

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна отримала інформацію від Ірану про припинення вбивств страт протестувальників в Ісламській Республіці. Про це американський керівник розповів під час заходу у Білому домі.

"Ми отримали інформацію від дуже важливих джерел з іншої сторони. Вони повідомили, що вбивства припинилися і страти не відбудуться. Ми це перевіримо. Тобто, я це перевірю після цього... Але нам повідомили з надійних джерел. І я сподіваюся, що це правда", – сказав Трамп.

На запитання, чи означає це, що тепер варіант застосування військової сили проти Ірану виключений, президент США відповів, що Америка спостерігатиме за тим, як буде розвиватися ситуація.

"Але ми отримали дуже добру заяву від людей, які знають, що відбувається", – додав глава Штатів.

Раніше анонімний американський чиновник повідомив агенції Reuters, що США виводять частину персоналу з ключових військових баз на Близькому Сході як запобіжний захід з огляду на посилення напруженості у регіоні.

"Усі ознаки вказують на те, що атака США [по Ірану] неминуча, але саме так і поводиться ця адміністрація, щоб тримати всіх напоготові. Непередбачуваність є частиною стратегії", – заявив інший неназваний західний посадовець.

Двоє європейських офіційних осіб сказали Reuters, що військове втручання США може відбутися у найближчі 24 години. Неназваний ізраїльський посадовець також заявив, що, схоже, Трамп вирішив втрутитися, хоча масштаб і строки цього залишаються неясними.

Британська газета The I Paper заявила, що королівство також вивело частину персоналу з авіабази у Катарі напередодні можливих ударів США. Міністерство оборони країни не коментувало цю інформацію.