Тисячі жертв та арештів в Ірані: влада прирівняла протести до "внутрішньої війни"
В Ірані з початку протестів загинули понад 2 400 людей, ще щонайменше 18 434 особи були заарештовані. Про це повідомив CNN з посиланням на правозахисну групу HRANA. На тлі цього міністр юстиції Ірану Амін Хоссейн Рахімі заявив, що всі затримані з 8 січня винні в участі у "внутрішній війні".
З цього дня події в країні перестали бути протестами, а ситуація переросла у "внутрішню війну", зазначив він.
Покарання та штрафи для затриманих залежатимуть від їхніх "злочинів" і діяльності, у якій вони брали участь.
Заяви Рахімі пролунали після заяви головного судді Голам-Хоссейн Мохсені-Еджеї, який зазначив, що протестувальники в Ірані, яких звинувачують у насильстві або "терористичній" діяльності, матимуть "пріоритет у суді та покаранні".
Жорсткі репресії відбуваються на тлі запровадженого державою відключення зв’язку. Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaseХ запропонувала безкоштовний доступ до Starlink в Ірані. Однак зв'язок глушився із застосуванням військових технологій.
- 14 січня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що керівництво Ірану перебуває у своїх "останніх днях і тижнях" на тлі масових протестів у країні.
- Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав іранських протестувальників захоплювати державні органи та заявив, що скасував усі зустрічі з представниками Ісламської Республіки.
Коментарі (0)