Тисячі жертв та арештів в Ірані: влада прирівняла протести до "внутрішньої війни"

Затриманим визначатимуть покарання залежно від їх діяльності та "злочинів", заявив міністр юстиції країни

Протести в Ірані (Скриншот відео)

В Ірані з початку протестів загинули понад 2 400 людей, ще щонайменше 18 434 особи були заарештовані. Про це повідомив CNN з посиланням на правозахисну групу HRANA. На тлі цього міністр юстиції Ірану Амін Хоссейн Рахімі заявив, що всі затримані з 8 січня винні в участі у "внутрішній війні".

З цього дня події в країні перестали бути протестами, а ситуація переросла у "внутрішню війну", зазначив він.

Покарання та штрафи для затриманих залежатимуть від їхніх "злочинів" і діяльності, у якій вони брали участь.

Заяви Рахімі пролунали після заяви головного судді Голам-Хоссейн Мохсені-Еджеї, який зазначив, що протестувальники в Ірані, яких звинувачують у насильстві або "терористичній" діяльності, матимуть "пріоритет у суді та покаранні".

Жорсткі репресії відбуваються на тлі запровадженого державою відключення зв’язку. Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaseХ запропонувала безкоштовний доступ до Starlink в Ірані. Однак зв'язок глушився із застосуванням військових технологій.