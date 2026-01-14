Тысячи жертв и арестов в Иране: власти приравняли протесты к "внутренней войне"

Задержанным будут определять наказание в зависимости от их деятельности и "преступлений", заявил министр юстиции страны

Протесты в Иране (Скриншот видео)

В Иране с начала протестов погибли более 2400 человек, еще по меньшей мере 18 434 человека были арестованы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на правозащитную группу HRANA. На фоне этого министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими заявил, что все задержанные с 8 января виновны в участии во "внутренней войне".

С этого дня события в стране перестали быть протестами, а ситуация переросла во "внутреннюю войну", отметил он.

Наказания и штрафы для задержанных будут зависеть от их "преступлений" и деятельности, в которой они участвовали.

Заявления Рахими прозвучали после заявления главного судьи Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи, который отметил, что протестующие в Иране, которых обвиняют в насилии или "террористической" деятельности, будут иметь "приоритет в суде и наказании".

Жесткие репрессии происходят на фоне введенного государством отключение связи. Компания американского бизнесмена Илона Маска СпайсХ предложила бесплатный доступ к Starlink в Иране. Однако связь глушилась с применением военных технологий.