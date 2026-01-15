США запровадили санкції проти організаторів придушення протестів в Ірані

Протести в Ірані (Скриншот відео)

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 18 іранських фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до жорстокого придушення мирних протестів в Ірані. Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.

Під санкції потрапили:

→ Алі Ларіджані – секретар Верховної ради з національної безпеки Ірану;

→ Мохаммад Реза Хашеміфар – командувач поліції Ірану (LEF) у провінції Лорестан;

→ Нематолла Багері – командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у провінції Лорестан;

→ Азізолла Малекі та Аядола Буалі – командири поліції Ірану (LEF) у провінції Фарс;

→ Ядолла Буалі — командир КВІР у провінції Фарс.

"Офіційні особи, які сьогодні потрапили під санкції, і їхні організації несуть відповідальність за тисячі смертей і травм своїх співгромадян, оскільки в кожній з цих провінцій спалахнули протести", – йдеться в повідомленні.

Також санкції запроваджені проти юридичних осіб, які пов'язані із банками Bank Melli та Shahr Bank. В Мінфіні назвали їх "тіньовими банківськими мережами, які дозволяють іранській еліті красти та відмивати доходи, отримані від природних ресурсів країни".