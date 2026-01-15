США запровадили санкції проти організаторів придушення протестів в Ірані
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 18 іранських фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон вважає причетними до жорстокого придушення мирних протестів в Ірані. Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.
Під санкції потрапили:
→ Алі Ларіджані – секретар Верховної ради з національної безпеки Ірану;
→ Мохаммад Реза Хашеміфар – командувач поліції Ірану (LEF) у провінції Лорестан;
→ Нематолла Багері – командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у провінції Лорестан;
→ Азізолла Малекі та Аядола Буалі – командири поліції Ірану (LEF) у провінції Фарс;
→ Ядолла Буалі — командир КВІР у провінції Фарс.
"Офіційні особи, які сьогодні потрапили під санкції, і їхні організації несуть відповідальність за тисячі смертей і травм своїх співгромадян, оскільки в кожній з цих провінцій спалахнули протести", – йдеться в повідомленні.
Також санкції запроваджені проти юридичних осіб, які пов'язані із банками Bank Melli та Shahr Bank. В Мінфіні назвали їх "тіньовими банківськими мережами, які дозволяють іранській еліті красти та відмивати доходи, отримані від природних ресурсів країни".
- 14 січня CNN з посиланням на правозахисників HRANA повідомило, що з початку протестів в Ірані загинуло понад 2400 людей, а також 18 434 було заарештовано.
- Наступного дня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Ірані припинили страчувати протестувальників.
