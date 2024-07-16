Bloomberg: Деякі країни Євросоюзу планують знову відкрити посольства в Афганістані

Кабул (Ілюстративне фото: Samuillah Popal/EPA)

Кілька європейських країн розглядають можливість відновлення своїх посольств в Афганістані, що призведе до дипломатичного визнання Талібану майже через три роки після захоплення Кабула членами ісламістського радикального угрупування. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед посадовців.

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Вони розповіли, що на знак потенційного інтересу Італія разом зі своїми розвідувальними службами провела протягом кількох тижнів місію в столиці Афганістану. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що посол Риму, який зараз працює в Катарі, відвідав Кабул.

"Ми над цим працюємо. Була місія нашого посла. Є проблеми з правами людини. Рішення дуже складне, потрібен час", – сказав Таяні.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна була готова відновити своє посольство ще місяць тому, але тоді троє іспанців загинули через терористичну атаку в Афганістані.

"Щойно будуть створені мінімальні умови безпеки, ми відправимо нашого посла назад", – наголосив він.

Високопоставлений європейський дипломат розповів Bloomberg, що погляд серед офіційних осіб у Брюсселі змінився на визнання необхідності фізичної присутності в Афганістані для реалізації проєктів розвитку, захисту прав жінок і встановлення стратегічної присутності.

Водночас представники Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що поки не планують знову відкривати свої представництва в Кабулі. Але німецька влада публічно обговорює, як повернути афганських шукачів притулку, які скоїли злочини або є засудженими терористами. Зараз їх не можуть депортувати до Афганістану, адже Берлін не має дипломатичних відносин з Талібаном.

Західні країни, зокрема США, покинули Афганістан після поспішної евакуації своїх громадян і співробітників служби безпеки у 2021 році, коли таліби захопили Кабул. Наразі у країні немає жодного європейського посольства, хоча ЄС має делегацію в країні, а США мають відділ інтересів у представництві Катару.

ДОВІДКА. Талібан – радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Зародився 1994 року. Засновниками руху стали 30 студентів мусульманської духовної школи міста Кандагар на чолі з Муллою Мухамедом Омаром. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули 1992 року, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У 2001 році США звинуватили рух у підтримці головних підозрюваних в атаці на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку – Осами бен Ладена та його Аль-Каїди. 7 жовтня військова коаліція, очолювана США, розпочала атаки в Афганістані, а до грудня режим талібів був скинутий. Війська США перебували в країні до 2021 року.

15 серпня 2021 року невдовзі після виведення з країни військ США ісламський радикальний рух "Талібан" захопив владу в Афганістані.

У січні 2022 року стало відомо, що таліби та їхні союзники в Афганістані вбили десятки чиновників попередньої влади, які співпрацювали з міжнародним військовим контингентом.

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