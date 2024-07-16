Bloomberg: Некоторые страны Евросоюза планируют снова открыть посольства в Афганистане

Пока в стране нет ни одного европейского посольства

Кабул (Иллюстративное фото: Samuillah Popal/EPA)

Несколько европейских стран рассматривают возможность восстановления своих посольств в Афганистане, что приведет к дипломатическому признанию Талибана спустя почти три года после захвата Кабула членами исламистской радикальной группировки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников среди чиновников.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Они рассказали, что в знак потенциального интереса Италия вместе со своими разведывательными службами провела в течение нескольких недель миссию в столице Афганистана. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что посол Рима, который сейчас работает в Катаре, посетил Кабул.

"Мы над этим работаем. Была миссия нашего посла. Есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, нужно время", – сказал Таяни.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна была готова возобновить свое посольство еще месяц назад, но тогда трое испанцев погибли из-за террористической атаки в Афганистане.

"Как только будут созданы минимальные условия безопасности, мы отправим нашего посла обратно", — подчеркнул он.

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал Bloomberg, что взгляд среди официальных лиц в Брюсселе сменился признанием необходимости физического присутствия в Афганистане для реализации проектов развития, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия.

В то же время представители Франции, Германии и Великобритании заявили, что пока не планируют снова открывать свои представительства в Кабуле. Но немецкие власти публично обсуждают, как вернуть афганских искателей убежища, совершивших преступления или осужденных за терроризм. Сейчас их не могут депортировать в Афганистан, ведь у Берлина нет дипломатических отношений с Талибаном.

Западные страны, включая США, покинули Афганистан после поспешной эвакуации своих граждан и сотрудников службы безопасности в 2021 году, когда талибы захватили Кабул. Пока в стране нет ни одного европейского посольства, хотя у ЕС есть делегация в стране, а у США – отдел интересов в представительстве Катара.

СПРАВКА. Талибан – радикальное исламистское движение суннитского направления. Зародился в 1994 году. Основателями движения стали 30 студентов мусульманской духовной школы города Кандагар во главе с Муллой Мухаммедом Омаром. В условиях гражданской войны, не прекращавшейся после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибули в 1992 году, талибы призвали афганское общество к единению и миру под флагом ислама. В 2001 году США обвинили движение в поддержке главных подозреваемых в атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке – Усамы бен Ладена и его Аль-Каиды. 7 октября военная коалиция, возглавляемая США, начала атаки в Афганистане, а к декабрю режим талибов был свергнут. Войска США находились в стране до 2021 года.

15 августа 2021 года вскоре после вывода из страны войск США исламское радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане.

В январе 2022 года стало известно, что талибы и их союзники в Афганистане убили десятки чиновников предыдущей власти, которые сотрудничали с международным военным контингентом.

Читайте также: Казахстан исключил Талибан из списка террористических организаций