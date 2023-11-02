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Болгарія вигнала пропагандиста РФ, він із вересня ховався у посольстві від вручення ордера

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02.11.2023, 09:55
Болгарія вигнала пропагандиста РФ, він із вересня ховався у посольстві від вручення ордера - Фото
Олександр Гацак (Фото - Facebook Олександр Гацак)

Акредитований у Болгарії російський "журналіст" вигнан з країни як такий, що "представляє загрозу національній безпеці". Про це повідомляє БТА.

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Громадянин РФ Олександр Гацак позбавлений права перебування у Болгарії, він отримав заборону на в'їзд та проживання у Євросоюзі, заявило Державне агентство нацбезпеки Болгарії (ДАНБ). Гацак був акредитований у Болгарії як "журналіст" урядової Російської газети.

Як підставу для видворення зазначено, що Гацак, на думку ДАНБ, становить загрозу міжнародним відносинам, безпеці чи інтересам Болгарії, оскільки діє проти національної безпеки.

Гацак був викликаний 29 вересня в міграційне управління МВС Болгарії та управління ДАНБ для вручення йому ордера на видворення. Як стверджує спецслужба, він відмовився з'явитися і протягом місяця ховався на території посольства РФ у Софії.

1 листопада він залишив територію Болгарії.

ДАНБ наголошує, що дії агентства були спрямовані саме на захист національної безпеки, а не на обмеження свободи слова та вираження думок.

  • 11 жовтня у Болгарії звинуватили групу, яка експортувала до Росії військове обладнання та підсанкційні товари.

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Сергій Бережний
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болгаріявидворенняспецслужбипропаганда РФДАНБ
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