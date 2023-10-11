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У Болгарії затримали групу за підозрою у контрабанді для армії РФ та угруповання Вагнера

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 14:52
У Болгарії затримали групу за підозрою у контрабанді для армії РФ та угруповання Вагнера - Фото
Прапор Болгарії (Фото - Pixabay)

У Болгарії висунуто звинувачення групі, яка експортувала до Росії військове обладнання та підсанкційні товари. Про це повідомляє "Свободна Европа".

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Звинувачення у порушенні санкцій ЄС щодо Росії висунуто проти трьох росіян, албанця та білоруса. Про це повідомила прокурорка Пловдива Ваня Христова.

Учора, 10 жовтня, прокуратура, МВС та Державне агентство національної безпеки (ДАНБ) Болгарії заявили про розкриття злочинної групи з 12 осіб, яка займалася постачанням для російських найманців, зокрема угруповання Вагнера.

Операція зі знешкодження цієї групи проводилася в Пловдиві, Софії, Варні та Велико-Тирново. Окружна прокуратура Пловдива в середу подала клопотання про постійний арешт п'ятьох звинувачених іноземних громадян.

Глава ДАНБ Пламен Тончев заявив, що постачання "призначалися для спеціальних російських підрозділів в Україні – Росгвардії, ГРУ, чеченських загонів та розформованої приватної армії Вагнера".

Як повідомила Христова, група закупила для переправлення до РФ оптичні прилади, приціли, біноклі, радіоприймачі та програмне забезпечення. Товари перепакували у квартирі у Пловдиві та перевезли у валізах та сумках до аеропорту Софії. Спробу вивезення було припинено операцією спецслужб.

За офіційно не підтвердженою інформацією "Свободна Европа", йдеться про компанію Афлон, яка належить та керується громадянами Греції.

  • 21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку в основному зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
  • За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.

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Сергій Бережний
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