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В Болгарии задержали группу по подозрению в контрабанде для армии РФ и группировки Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 14:52
В Болгарии задержали группу по подозрению в контрабанде для армии РФ и группировки Вагнера - Фото
Флаг Болгарии (Фото - Pixabay)

В Болгарии предъявлены обвинения группе, которая экспортировала в Россию военное оборудование и подсанкционные товары. Об этом сообщает Свободна Европа.

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Обвинения в нарушении санкций ЕС в отношении России выдвинуты против трех россиян, албанца и белоруса. Об этом сообщила изданию прокурор Пловдива Ваня Христова. 

Вчера, 10 октября, прокуратура, МВД и Государственное агентство национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии заявили о раскрытии преступной группы из 12 человек, которая занималась поставками для российских наемников, в том числе группировки Вагнера. 

Операция по обезвреживанию этой группы проводилась в Пловдиве, Софии, Варне и Велико-Тырново. Окружная прокуратура Пловдива в среду подала ходатайство о постоянном аресте пятерых обвиняемых иностранных граждан.

Глава ГАНБ Пламен Тончев заявил, что поставки "предназначались для специальных российских подразделений в Украине - Росгвардии, ГРУ, чеченским отрядам и расформированной частной армии Вагнера".

Как сообщила Христова, группа закупила для переправки в РФ оптические приборы, прицелы, бинокли, радиоприемники и программное обеспечение. Товары переупаковали в квартире в Пловдиве и перевезли в чемоданах и сумках в аэропорт Софии. Попытка вывоза была пресечена операцией спецслужб.

По официально неподтвержденной информации Свободна Европа, речь идет о компании Афлон, которая принадлежит и управляется гражданами Греции.

  • 21 июля 2023 года депутаты Болгарии одобрили передачу около сотни БТР Украине. Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
  • По данным Euractiv, Болгария за первый год полномасштабной войны через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд

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Сергей Бережной
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