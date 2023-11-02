Болгария выгнала пропагандиста РФ, он с сентября прятался в посольстве от вручения ордера
Аккредитованный в Болгарии российский "журналист" выдворен из страны как "представляющий угрозу национальной безопасности". Об этом сообщает БТА.
Гражданин РФ Александр Гацак лишен права пребывания в Болгарии и получил запрет на въезд и проживание в Евросоюзе, заявило Государственное агентство нацбезопасности (ГАНБ) Болгарии. Гацак был аккредитован в Болгарии как "журналист" правительственной Российской газеты.
В качестве основания для выдворения указано, что Гацак, по мнению ГАНБ, представляет угрозу международным отношениям, безопасности или интересам Болгарии, так как действует против национальной безопасности.
Гацак был вызван 29 сентября в миграционное управление МВД Болгарии и в управление ГАНБ для вручения ему ордера на выдворение. Как утверждает спецслужба, он отказался явиться и в течение месяца скрывался на территории посольства РФ в Софии.
1 ноября он покинул территорию Болгарии.
В ГАНБ подчеркивает, что действия агентства были направлены именно на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы слова и выражения мнений.
- 11 октября в Болгарии предъявили обвинения группе, которая экспортировала в Россию военное оборудование и подсанкционные товары.
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