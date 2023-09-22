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Британський генерал: Російська армія, як і сама Росія – це одне велике потьомкінське село

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 09:48
Британський генерал: Російська армія, як і сама Росія – це одне велике потьомкінське село - Фото
Сер Річард Ширрефф (фото: Wikipedia)

Колишній заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф назвав Росію і її армію "потьомкінським селом". Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Це красивий фасад, за яким приховано купу мотлоху", – сказав він.

За словами Ширреффа, російська армія побудована на "потьомкінському селі" і є "відображенням" російської держави. 

"Російські військові багато в чому є відображенням російської держави: клептократичної, некомпетентної та побудованої на такому собі потьомкінському селі", - пояснив він. 

  • 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
  • Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.
  • Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

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Роман Тищенко
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НАТОВелика БританіяРічард Ширрефф
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