Британський генерал: Російська армія, як і сама Росія – це одне велике потьомкінське село

Колишній заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф назвав Росію і її армію "потьомкінським селом". Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

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"Це красивий фасад, за яким приховано купу мотлоху", – сказав він.

За словами Ширреффа, російська армія побудована на "потьомкінському селі" і є "відображенням" російської держави.

"Російські військові багато в чому є відображенням російської держави: клептократичної, некомпетентної та побудованої на такому собі потьомкінському селі", - пояснив він.

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