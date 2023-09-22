Британский генерал: Российская армия, как Россия – это одна большая потемкинская деревня
22.09.2023, 09:48
Сэр Ричард Ширрефф (фото: Wikipedia)
Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф назвал Россию и ее армию "потемкинской деревней". Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
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"Это красивый фасад, за которым скрыта куча хлама", – сказал он.
По словам Ширреффа, российская армия построена на "потемкинской деревне" и является "отражением" российского государства.
"Российские военные во многом являются отражением российского государства: аристократического, некомпетентного и построенного на некой потемкинской деревне", — пояснил он.
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