UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британский генерал: Российская армия, как Россия – это одна большая потемкинская деревня

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 09:48
Британский генерал: Российская армия, как Россия – это одна большая потемкинская деревня - Фото
Сэр Ричард Ширрефф (фото: Wikipedia)

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф назвал Россию и ее армию "потемкинской деревней". Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Это красивый фасад, за которым скрыта куча хлама", – сказал он.

По словам Ширреффа, российская армия построена на "потемкинской деревне" и является "отражением" российского государства.

"Российские военные во многом являются отражением российского государства: аристократического, некомпетентного и построенного на некой потемкинской деревне", — пояснил он.

  • 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow /SCALP-EG.
  • Прилетело по судоремонтному заводу: там повреждены БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрический "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенный на воду 2014- го.
  • Defense Express пишет, что это было первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативно.

Читайте также: 19 месяцев спустя. Три генерала Запада – о Залужном, Герасимове, стратегии и сценариях

Роман Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиянаторичард ширрефф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 