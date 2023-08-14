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"Ніби війна". В РФ палає автосервіс, є загиблі та загроза повторних вибухів – відео

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14.08.2023, 23:04
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У російській Махачкалі, столиці Дагестану, сталася пожежа на автозаправці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління МНС по Дагестану, у соцмережах публікують відео з місця події.

Російські пропагандисти з посиланням на Центр медицини катастроф повідомляють, що п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали через вибух на автозаправній станції.

Telegram-канали Baza та 112 стверджують, що загинули 10 людей, а постраждали понад 50, і серед них є діти. Також під завалами можуть залишатися люди, вогнем охоплено щонайменше 10 авто.

О 21:40 МНСникам надійшло повідомлення про пожежу в автосервісі. О 21:43 стало відомо, що вогнем охоплено заправку "Нафта-24".

На місце вислали кілька десятків одиниць техніки. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів, повідомляють у МНС.

У Telegram-каналі мерії міста повідомляється, що на місці вибуху автозаправки у Махачкалі є загроза повторного вибуху.

За даними МВС, вибухнули дві цистерни із восьми, тому є великий ризик повторних спалахів.

ДОПОВНЕНО О 23:57. Кількість постраждалих під час пожежі на заправці в Махачкалі зросла до 35, повідомляє російський Центр медицини катастроф.

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Оксана Житнюк
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пожежаАЗСзаправкадагестанмахачкалаавтосервіс
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