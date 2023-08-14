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"Будто война". В РФ полыхает автосервис, есть погибшие и угроза повторных взрывов – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 23:04
Скриншот

В российской Махачкале, столице Дагестана, произошел пожар на автозаправке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Дагестану, в соцсетях публикуют видео с места.

Российские пропагандисты со ссылкой на Центр медицины катастроф сообщают, что пятеро человека погибли, еще 10 пострадали из-за взрыва на автозаправочной станции.

Telegram-каналы Baza и 112 утверждают, что погибли 10 человек, а пострадали более 50, и среди них есть дети. Также под завалами могут оставаться люди, огнем охвачены минимум 10 авто.

В 21:40 МЧСникам поступило сообщение о пожаре в автосервисе. В 21:43 стало известно, что огнем охвачена заправка "Нафта-24".

На место отправили несколько десятков единиц техники. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщают в МЧС.

В Telegram-канале мэрии города сообщается, что на месте взрыва автозаправки в Махачкале есть угроза повторного взрыва.

По данным МВД, взорвались две цистерны из восьми, потому есть большой риск повторных возгораний.

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Оксана Житнюк
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махачкалапожаразсзаправкаавтосервисдагестан
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