В российском Белгороде что-то прилетело в высотное здание – фото, видео
13.08.2023, 19:11
Фото - российские соцсети
В российском Белгороде около 17:40 по местному времени был слышен звук взрыва, местные интернет-ресурсы публикуют фото и видео повреждения высотного дома.
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Достоверных сообщений о причинах происшествия нет. По предварительным данным, никто не пострадал. Осыпавшимися с фасада здания обломками повреждены несколько автомобилей.
Сообщается, что на месте аварии работают спасательные службы.
- Утром 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
- По озвученным ранее официальным данным РФ, в результате взрыва как минимум один человек погиб, трое в реанимации, около десятка госпитализированы. Сообщалось также о 12 пропавших без вести.
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