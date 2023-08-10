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Взрыв завода в Подмосковье: 12 человек пропали без вести, один погиб, трое в реанимации

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 16:31
Взрыв завода в Подмосковье: 12 человек пропали без вести, один погиб, трое в реанимации - Фото
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде (Фото - скриншот из видео)

После взрыва завода в Сергиевом Посаде один человек погиб, трое находятся в реанимации, около десятка остаются в больнице и 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявления официальных лиц страны-агрессора.

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Как пишет издание, после взрыва 9 августа на территории оптико-механического завода в российском Сергиевом Посаде 12 человек считаются пропавшими без вести.

После взрыва госпитализированы 14 человек, из них трое находятся в реанимации. Одна сотрудница завода скончалась в больнице. За медицинской помощью обратился 71 пострадавший.

Взрывной волной разрушены несколько помещений на территории завода, в близлежащих кварталах повреждены 111 строений, в том числе 70 жилых домов, спорткомплекс, две школы и колледж. 

Ответственность за взрыв возлагают на руководство компании Пиро-Росс, якобы возгорание произошло на складе, который арендует компания на территории оптико-механического завода. С 1 апреля 2023 года компания находится под внешним управлением и проходит процедуру банкротства.

9 августа также появилась информация, что уничтоженный взрывом завод участвовал в разработке российского "стелс"-бомбардировщика нового поколения "Посланник". 

  • Утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
  • В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

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Сергей Бережной
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взрывподмосковьеСергиев Посад
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