Вибух заводу в Підмосков'ї: 12 осіб зникли безвісти, одна загинула, троє в реанімації

Після вибуху заводу в Сергієвому Посаді одна людина загинула, троє перебувають у реанімації, близько 10 залишаються в лікарні, 12 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на заяви офіційних осіб країни-агресора.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як пише видання, після вибуху 9 серпня на території оптико-механічного заводу в російському Сергієвому Посаді 12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Після вибуху госпіталізовано 14 людей, з них троє перебувають у реанімації. Одна співробітниця заводу померла у лікарні. За медичною допомогою звернувся 71 постраждалий.

Вибуховою хвилею зруйновано кілька приміщень на території заводу, у прилеглих кварталах пошкоджено 111 будівель, зокрема 70 житлових будинків, спорткомплекс, дві школи та коледж.

Відповідальність за вибух покладають на керівництво компанії Піро-Росс, нібито спалах стався на складі, який орендує компанія на території оптико-механічного заводу. З 1 квітня 2023 року компанія перебуває під зовнішнім керуванням та проходить процедуру банкрутства.

9 серпня також з'явилася інформація, що знищений вибухом завод брав участь у розробці російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник".

Вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді в Московській області на території Загірського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".

У ролику з наслідками вибуху на території заводу в Підмосков'ї видно артилерійський снаряд калібру 122 мм.

Читайте також: У Москві лунали вибухи. Окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе — відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.