RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибух заводу в Підмосков'ї: 12 осіб зникли безвісти, одна загинула, троє в реанімації

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 16:31
Вибух заводу в Підмосков'ї: 12 осіб зникли безвісти, одна загинула, троє в реанімації - Фото
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді (Фото - скриншот з відео)

Після вибуху заводу в Сергієвому Посаді одна людина загинула, троє перебувають у реанімації, близько 10 залишаються в лікарні, 12 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на заяви офіційних осіб країни-агресора.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як пише видання, після вибуху 9 серпня на території оптико-механічного заводу в російському Сергієвому Посаді 12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Після вибуху госпіталізовано 14 людей, з них троє перебувають у реанімації. Одна співробітниця заводу померла у лікарні. За медичною допомогою звернувся 71 постраждалий.

Вибуховою хвилею зруйновано кілька приміщень на території заводу, у прилеглих кварталах пошкоджено 111 будівель, зокрема 70 житлових будинків, спорткомплекс, дві школи та коледж.

Відповідальність за вибух покладають на керівництво компанії Піро-Росс, нібито спалах стався на складі, який орендує компанія на території оптико-механічного заводу. З 1 квітня 2023 року компанія перебуває під зовнішнім керуванням та проходить процедуру банкрутства.

9 серпня також з'явилася інформація, що знищений вибухом завод брав участь у розробці російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник".

  • Вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді в Московській області на території Загірського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".
  • У ролику з наслідками вибуху на території заводу в Підмосков'ї видно артилерійський снаряд калібру 122 мм.

Читайте також: У Москві лунали вибухи. Окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе — відео

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
вибухПідмосков'яСергієв Посад
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 