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Вибух під Москвою: завод брав участь у розробленні новітнього стелс-бомбардувальника – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 18:40
Вибух під Москвою: завод брав участь у розробленні новітнього стелс-бомбардувальника – росЗМІ - Фото
Стелс-бомбардувальник "Посланник" (Фото: ресурс окупантів)

Підірваний у Підмосковному Сергієвому Посаді завод брав участь у розробленні російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник". Про це повідомляє росЗМІ Агентство з посиланням на документи.

Згідно з російським сайтом держзакупівель, це підприємство не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, але й з 2019 року бере участь у розробленні стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління, пише росЗМІ.

З березня 2022 року держконтракти заводу припинили публікувати, але укладені раніше контракти досі доступні.

Серед договорів - "виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: "Посланник-1ОЕП/Л", термін виконання контракту – 2027 рік, зауважує видання.

Вартість цих робіт – 69 млн рублів (близько $711 000).

Замовником робіт є національний дослідницький інститут "Екран", який займається розробкою обладнання для військової авіації.

"Посланник" – дальній бомбардувальник-ракетоносець, який розробляє конструкторське бюро "Туполєв" для Міноборони РФ з 2009 року.

Російська пропаганда повідомляла, що в конструкції цього літака широко застосовуватимуться технології та матеріали, що знижують помітність за технологією "стелс". 

Згідно з джерелами окупантів, "Посланник" нібито буде здатний нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю, а також буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.

За двома іншими чинними держконтрактами завод у Сергієвому Посаді постачає Росгвардії біноклі та дозиметри.

У 2019 році завод поставив НДІ "Екран" станції попередження про опромінення, які встановлюються на військові гелікоптери та літаки.

  • Вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді у Московській області на території Загорського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".
  • У ролику з зафільмованими наслідками вибуху на території заводу у Підмосков'ї видно артилерійський снаряд калібру 122 мм
  • 7 липня у Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин.

Читайте також: У Москві лунали вибухи. Окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе — відео

Артем Джеріпа
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війнаросЗМІстелспосланник
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