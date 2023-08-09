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Взрыв под Москвой: завод участвовал в разработке новейшего стелс-бомбардировщика – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 18:40
Взрыв под Москвой: завод участвовал в разработке новейшего стелс-бомбардировщика – росСМИ - Фото
Стелс-бомбардировщик "Посланник" (Фото: ресурс оккупантов)

Взорванный в Подмосковном Сергиевом Посаде завод участвовал в разработке российского "стелс"-бомбардировщика нового поколения "Посланник". Об этом сообщает росСМИ Агентство со ссылкой на документы.

Согласно российскому сайту госзакупок, это предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, пишет РосСМИ.

С марта 2022 года госконтракты завода прекратили публиковать, но заключенные ранее контракты до сих пор доступны.

Среди договоров – "выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр: "Посланник-1ОЭП/Л", срок выполнения контракта – 2027 год, отмечает издание.

Стоимость этих работ – 69 млн рублей (около $711 000).

Заказчиком работ является национальный исследовательский институт "Экран", занимающийся разработкой оборудования для военной авиации.

"Посланник" – дальний бомбардировщик-ракетоносец, разрабатываемый конструкторским бюро "Туполев" для Минобороны РФ с 2009 года.

Российская пропаганда сообщала, что в конструкции этого самолета будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность по технологии "стелс".

Согласно источникам оккупантов, "Посланник" якобы будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

По двум другим действующим госконтрактам завод в Сергиевом Посаде поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.

В 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении, устанавливаемые на военные вертолеты и самолеты.

  • Утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
  • В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
  • 7 июля в России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ.

Читайте также: В Москве раздавались взрывы. Оккупанты заявили о БПЛА в Домодедово и на Минском шоссе — видео

Артём Джерипа
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