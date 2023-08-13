У російському Бєлгороді щось прилетіло у висотну будівлю – фото, відео

У російському Бєлгороді близько 17:40 за місцевим часом було чутно звук вибуху, місцеві інтернет-ресурси публікують фото та відео пошкодження висотного будинку.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Достовірних повідомлень про причини події немає. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Уламками, що обсипалися з фасаду будівлі, пошкоджено кілька автомобілів.

Повідомляється, що на місці аварії працюють рятувальні служби.

Вранці 9 серпня 2023 року у Сергієвому Посаді Московської області на території Загорського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "гриба". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".

За озвученими офіційними даними РФ, внаслідок вибуху як мінімум одна людина загинула, троє в реанімації, близько десятка госпіталізовано. Повідомлялося також про зниклих безвісти.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.