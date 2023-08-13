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У російському Бєлгороді щось прилетіло у висотну будівлю – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 19:11
У російському Бєлгороді щось прилетіло у висотну будівлю – фото, відео - Фото
Фото - російські соцмережі

У російському Бєлгороді близько 17:40 за місцевим часом було чутно звук вибуху, місцеві інтернет-ресурси публікують фото та відео пошкодження висотного будинку.

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Достовірних повідомлень про причини події немає. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Уламками, що обсипалися з фасаду будівлі, пошкоджено кілька автомобілів.

Повідомляється, що на місці аварії працюють рятувальні служби.

Фото – российские соцсети

Фото – российские соцсети

Фото – российские соцсети
  • Вранці 9 серпня 2023 року у Сергієвому Посаді Московської області на території Загорського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "гриба". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".
  • За озвученими офіційними даними РФ, внаслідок вибуху як мінімум одна людина загинула, троє в реанімації, близько десятка госпіталізовано. Повідомлялося також про зниклих безвісти.
Сергій Бережний
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