Через 50 років тюрми на свободу вийшла послідовниця серійного вбивці Менсона

Послідовниця американського серійного кілера Чарльза Менсона Леслі Ван Хаутен була умовно-достроково звільнена з в'язниці, в якій просиділа понад 50 років за співучасть у двох вбивствах. Про це повідомляє BBC News Canada.

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Спочатку жінку було засуджено до смертної кари у 1971 році за співучасть у вбивстві торгівця сухофруктами Лено Лабіанки та його дружини Розмарі в серпні 1969 року в Лос-Анджелесі. Пізніше покарання їй було змінено на довічне ув'язнення.

У момент скоєння вбивств, в яких Ван Хаутен брала безпосередню участь, їй було 19 років. BBC зазначає, що вона була наймолодшою послідовницею Менсона.

Журналісти розповідають, що послідовники серійного кілера взялися за сімейну пару одразу за кілька днів після вбивства американської кіноактриси Шерон Тейт і ще чотирьох осіб.

За даними слідства, Ван Хаутен тримала Розмарі Лабіанку, поки "хтось наносив їй ножові поранення". Пізніше Леслі зізналася, що зарізала Розмарі після того, як вона начебто була мертва.

Відбуваючи довічне ув'язнення, Ван Хаутен здобула ступінь бакалавра та магістра у в'язниці, де вона також працювала репетитором для інших ув'язнених.

Після того, як їй десятки разів відмовляли в умовно-достроковому звільненні, у 2016 році Ван Хаутен була рекомендована до умовно-дострокового звільнення. Проте рекомендації були відхилені губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом і його попередником Джеррі Брауном.

Останній раз, коли їй було відмовлено в умовно-достроковому звільненні у 2020 році, апеляційний суд Каліфорнії зрештою скасував це рішення.

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8 липня 2023 року Ньюсом заявив, що цього разу він не блокуватиме її умовно-дострокове звільнення. 11 липня Ван Хаутен була звільнена.

За словами адвокатки Ван Хаутен, перший рік після звільнення вона проведе в реабілітаційному центрі, де її "підготують до нової реальності".

"Вона повинна навчитися користуватися інтернетом. Вона повинна навчитися купувати речі без готівки. Це зовсім інший світ, ніж той, в якому вона опинилася, коли була ув'язнена", – сказала адвокатка.

На чергових слуханнях щодо умовно-дострокового звільнення у 2022 році Ван Хаутен висловила жаль з приводу своєї ролі у вбивствах і зв'язку з Менсоном, пізніше визнавши, що "дозволила йому взяти гору над її індивідуальним мисленням".

8 травня 2023 року колишнього кардіолога клініки Шаріте затримали за "серйозними підозрами" у двох вбивствах.

16 червня у Баварії турист напав на двох жінок і зіштовхнув їх з урвища заввишки близько 50 метрів, одна з жертв загинула.

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