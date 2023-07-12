Через 50 лет тюрьмы на свободу вышла последовательница серийного убийцы Мэнсона

Последовательница американского серийного киллера Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен была условно-досрочно освобождена из тюрьмы, в которой просидела более 50 лет за соучастие в двух убийствах. Об этом сообщает BBC News Canada.

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Первоначально женщина была приговорена к смертной казни в 1971 году за соучастие в убийстве торговца сухофруктами Лено Лабианки и его жены Розмари в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Позже наказание ей было изменено на пожизненное заключение.

В момент совершения убийств, в которых Ван Хаутен принимала непосредственное участие, ей было 19 лет. BBC отмечает, что она была самой молодой последовательницей Мэнсона.

Журналисты рассказывают, что последователи серийного киллера взялись за семейную пару сразу через несколько дней после убийства американской киноактрисы Шэрон Тейт и еще четырех человек.

По данным следствия, Ван Хаутен держала Розмари Лабианку, пока "кто-то наносил ей ножевые ранения". Позже Лесли призналась, что зарезала Розмари после того, как она якобы была мертва.

Отбывая пожизненное заключение, Ван Хаутен получила степень бакалавра и магистра в тюрьме, где она работала репетитором для других заключенных.

После того как ей десятки раз отказывали в условно-досрочном освобождении, в 2016 году Ван Хаутен была рекомендована к условно-досрочному освобождению. Однако рекомендации были отклонены губернатором Калифорнии Гевином Ньюсом и его предшественником Джерри Брауном.

В последний раз, когда ей было отказано в условно-досрочном освобождении в 2020 году, апелляционный суд Калифорнии в конце концов отменил это решение.

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8 июля 2023 года Ньюсом заявил, что в этот раз он не будет блокировать ее условно-досрочное освобождение. 11 июля Ван Хаутен была освобождена.

По словам адвоката Ван Хаутен, первый год после освобождения она проведет в реабилитационном центре, где ее "подготовят к новой реальности".

"Она должна научиться пользоваться интернетом. Она должна научиться покупать вещи без наличных денег. Это совсем другой мир, чем тот, в котором она оказалась, когда была заключена в тюрьму", – сказала адвокат.

На очередных слушаниях по условно-досрочному освобождению в 2022 году Ван Хаутен выразила сожаление по поводу своей роли в убийствах и связи с Мэнсоном, позже признав, что "позволила ему возобладать над ее индивидуальным мышлением".

8 мая 2023 года бывшего кардиолога клиники Шарите задержали по "серьезным подозрениям" в двух убийствах.

16 июня в Баварии турист напал на двух женщин и столкнул их с обрыва высотой около 50 метров, одна из жертв погибла.

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