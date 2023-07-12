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Через 50 лет тюрьмы на свободу вышла последовательница серийного убийцы Мэнсона

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 08:15
Через 50 лет тюрьмы на свободу вышла последовательница серийного убийцы Мэнсона - Фото
Линдси Ван Хаутен (Фото: ЕРА)

Последовательница американского серийного киллера Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен была условно-досрочно освобождена из тюрьмы, в которой просидела более 50 лет за соучастие в двух убийствах. Об этом сообщает BBC News Canada.

Первоначально женщина была приговорена к смертной казни в 1971 году за соучастие в убийстве торговца сухофруктами Лено Лабианки и его жены Розмари в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Позже наказание ей было изменено на пожизненное заключение.

В момент совершения убийств, в которых Ван Хаутен принимала непосредственное участие, ей было 19 лет. BBC отмечает, что она была самой молодой последовательницей Мэнсона.

Леслі Ван Хаутен (Фото: ЕРА)

Журналисты рассказывают, что последователи серийного киллера взялись за семейную пару сразу через несколько дней после убийства американской киноактрисы Шэрон Тейт и еще четырех человек.

По данным следствия, Ван Хаутен держала Розмари Лабианку, пока "кто-то наносил ей ножевые ранения". Позже Лесли призналась, что зарезала Розмари после того, как она якобы была мертва.

Отбывая пожизненное заключение, Ван Хаутен получила степень бакалавра и магистра в тюрьме, где она работала репетитором для других заключенных.

После того как ей десятки раз отказывали в условно-досрочном освобождении, в 2016 году Ван Хаутен была рекомендована к условно-досрочному освобождению. Однако рекомендации были отклонены губернатором Калифорнии Гевином Ньюсом и его предшественником Джерри Брауном.

В последний раз, когда ей было отказано в условно-досрочном освобождении в 2020 году, апелляционный суд Калифорнии в конце концов отменил это решение.

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8 июля 2023 года Ньюсом заявил, что в этот раз он не будет блокировать ее условно-досрочное освобождение. 11 июля Ван Хаутен была освобождена.

По словам адвоката Ван Хаутен, первый год после освобождения она проведет в реабилитационном центре, где ее "подготовят к новой реальности".

"Она должна научиться пользоваться интернетом. Она должна научиться покупать вещи без наличных денег. Это совсем другой мир, чем тот, в котором она оказалась, когда была заключена в тюрьму", – сказала адвокат.

На очередных слушаниях по условно-досрочному освобождению в 2022 году Ван Хаутен выразила сожаление по поводу своей роли в убийствах и связи с Мэнсоном, позже признав, что "позволила ему возобладать над ее индивидуальным мышлением".

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Милана Головань
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