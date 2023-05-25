В ЮАР задержали бандита, причастного к убийству 2000 человек. Он скрывался 22 года – CNN
В Южно-Африканской Республике задержали душегуба, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде 29 лет назад. CNN сообщает, что его разыскивали 22 года.
Его имя Фульгенс Каишема.
Отмечается, что он организовал убийство более 2000 беженцев тутси (народ в Центральной Африке. – ред.) – женщин, мужчин, детей и пожилых людей.
Это произошло в католической церкви Ньянге во время геноцида в Руанде в 1994 году. Каишема скрывался от правосудия с 2001 года.
Трибунал утверждает, что он "принимал непосредственное участие в планировании и выполнении этой резни": в обвинительном заключении говорится, что Каишема купил и распределил бензин, чтобы сжечь церковь, пока в ней находились беженцы.
После этого, по версии прокуроров, он использовал бульдозер, чтобы снести церковь с людьми внутри.
26 мая Каишема предстанет перед судом в Кейптауне, где ему будут предъявлены обвинения.
- В апреле 2019 года во Франции была создана специальная комиссия, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.
- 17 мая 2020 года во Франции был задержан Фелисьен Кабуга, обвиняемый в призывах к геноциду, финансированию вооруженных отрядов и политических организаций, ответственных за геноцид в Руанде.
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