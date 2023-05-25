В ЮАР задержали бандита, причастного к убийству 2000 человек. Он скрывался 22 года – CNN

В Южно-Африканской Республике задержали душегуба, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде 29 лет назад. CNN сообщает, что его разыскивали 22 года.

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Его имя Фульгенс Каишема.

Отмечается, что он организовал убийство более 2000 беженцев тутси (народ в Центральной Африке. – ред.) – женщин, мужчин, детей и пожилых людей.

Это произошло в католической церкви Ньянге во время геноцида в Руанде в 1994 году. Каишема скрывался от правосудия с 2001 года.

Трибунал утверждает, что он "принимал непосредственное участие в планировании и выполнении этой резни": в обвинительном заключении говорится, что Каишема купил и распределил бензин, чтобы сжечь церковь, пока в ней находились беженцы.

После этого, по версии прокуроров, он использовал бульдозер, чтобы снести церковь с людьми внутри.

26 мая Каишема предстанет перед судом в Кейптауне, где ему будут предъявлены обвинения.

СПРАВКА. Геноцид в Руанде, или геноцид против тутси, – массовое убийство руандийских тутси местными хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Был осуществлен по приказу правительства хуту. По разным оценкам, погибли от 500 000 до 1 млн человек, общее число жертв составляло около 20% населения Руанды. Геноцид осуществлялся непосредственно армией, жандармерией и провластными группировками. Происходил в контексте войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, который в основном состоял из беженцев-тутси.

В апреле 2019 года во Франции была создана специальная комиссия, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.

17 мая 2020 года во Франции был задержан Фелисьен Кабуга, обвиняемый в призывах к геноциду, финансированию вооруженных отрядов и политических организаций, ответственных за геноцид в Руанде.

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