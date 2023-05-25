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У ПАР затримали бандита, причетного до вбивства 2000 осіб. Він ховався 22 роки – CNN

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 13:41
У ПАР затримали бандита, причетного до вбивства 2000 осіб. Він ховався 22 роки – CNN - Фото
Загиблі під час геноциду в Руанді (Фото: AP)

У Південно-Африканській Республіці затримали душогуба, звинувачуваного у причетності до геноциду в Руанді 29 років тому. CNN повідомляє, що його розшукували 22 роки.

Його ім'я Фульгенс Каїшема. 

Зазначається, що він організував вбивство понад 2000 біженців тутсі (народ у Центральній Африці. – Ред.) – жінок, чоловіків, дітей і людей похилого віку.

Це відбулося в католицькій церкві Ньянге під час геноциду в Руанді у 1994 році. Каїшема переховувався від правосуддя з 2001 року.

Трибунал стверджує, що він "брав безпосередню участь у плануванні та виконанні цієї різанини": в обвинувальному висновку йдеться, що Каїшема купив і розподілив бензин, щоб спалити церкву, поки в ній перебували біженці.

Після цього, за версією прокурорів, він використав бульдозер, аби розтрощити церкву із людьми всередині. 

26 травня Каїшема має постати перед судом у Кейптауні, де йому буде пред'явлено звинувачення.

ДОВІДКА. Геноцид у Руанді, або геноцид проти тутсі, – масове вбивство руандійських тутсі місцевими хуту з 6 квітня до 18 липня 1994 року. Було здійснено за наказом уряду хуту. За різними оцінками, загинуло від 500 000 до 1 млн осіб, загальна кількість жертв становила близько 20% населення Руанди. Геноцид здійснювався безпосередньо армією, жандармерією та провладними угрупованнями. Походив у контексті війни між урядом хуту і Руандійським патріотичним фронтом, який здебільшого складався з біженців-тутсі. 
  • У квітні 2019 року у Франції створили спеціальну комісію, яка розгляне роль країни під час геноциду у Руанді.
  • 17 травня 2020 року у Франції затримали Фелісьєна Кабугу, якого звинувачують у закликах до геноциду, фінансуванні збройних загонів і політичних організацій, що відповідальні за геноцид у Руанді.

Читайте також: Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Мілана Головань
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