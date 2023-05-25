У ПАР затримали бандита, причетного до вбивства 2000 осіб. Він ховався 22 роки – CNN
У Південно-Африканській Республіці затримали душогуба, звинувачуваного у причетності до геноциду в Руанді 29 років тому. CNN повідомляє, що його розшукували 22 роки.
Його ім'я Фульгенс Каїшема.
Зазначається, що він організував вбивство понад 2000 біженців тутсі (народ у Центральній Африці. – Ред.) – жінок, чоловіків, дітей і людей похилого віку.
Це відбулося в католицькій церкві Ньянге під час геноциду в Руанді у 1994 році. Каїшема переховувався від правосуддя з 2001 року.
Трибунал стверджує, що він "брав безпосередню участь у плануванні та виконанні цієї різанини": в обвинувальному висновку йдеться, що Каїшема купив і розподілив бензин, щоб спалити церкву, поки в ній перебували біженці.
Після цього, за версією прокурорів, він використав бульдозер, аби розтрощити церкву із людьми всередині.
26 травня Каїшема має постати перед судом у Кейптауні, де йому буде пред'явлено звинувачення.
- У квітні 2019 року у Франції створили спеціальну комісію, яка розгляне роль країни під час геноциду у Руанді.
- 17 травня 2020 року у Франції затримали Фелісьєна Кабугу, якого звинувачують у закликах до геноциду, фінансуванні збройних загонів і політичних організацій, що відповідальні за геноцид у Руанді.
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