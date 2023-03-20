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В Южной Африке убиты девятеро китайцев. Подозревают террористов Группы Вагнера – AP

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20.03.2023, 07:16
В Южной Африке убиты девятеро китайцев. Подозревают террористов Группы Вагнера – AP - Фото
Наемники террористической Группы Вагнера (Фото: ГУР)

Группа неизвестных вооруженных людей 19 марта напала на золотой рудник в Центральноафриканской Республике, принадлежащий китайской компании, в результате чего погибли девять китайских граждан. Лица, подозреваемые в совершении преступления, отрицают свою причастность и обвиняют якобы членов российской террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, рудник открылся всего несколько дней назад. За несколько дней до этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР, что побудило президента спланировать поездку в Китай, чтобы успокоить инвесторов, пишет источник.

Сначала в нападении подозревали повстанческую "Коалицию патриотов за перемены" (КПП). Однако в тот же день, не предоставив доказательств, их "спикер" заявил, что "это неправда". Кроме того, он сообщил, что в инциденте якобы виноваты наемники Группы Вагнера.

Нападение на золотой рудник "Чимболо" началось около 05:00 утра, сказал мэр ближайшего города Бамбари, расположенного в 25 километрах от него.

По словам КПП, действия якобы "вагнеровцев" были направлены на то, чтобы "напугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне закрепились в этой части страны".

Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны.

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Мілана Головань
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