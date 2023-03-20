В Южной Африке убиты девятеро китайцев. Подозревают террористов Группы Вагнера – AP

Группа неизвестных вооруженных людей 19 марта напала на золотой рудник в Центральноафриканской Республике, принадлежащий китайской компании, в результате чего погибли девять китайских граждан. Лица, подозреваемые в совершении преступления, отрицают свою причастность и обвиняют якобы членов российской террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, рудник открылся всего несколько дней назад. За несколько дней до этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР, что побудило президента спланировать поездку в Китай, чтобы успокоить инвесторов, пишет источник.

Сначала в нападении подозревали повстанческую "Коалицию патриотов за перемены" (КПП). Однако в тот же день, не предоставив доказательств, их "спикер" заявил, что "это неправда". Кроме того, он сообщил, что в инциденте якобы виноваты наемники Группы Вагнера.

Нападение на золотой рудник "Чимболо" началось около 05:00 утра, сказал мэр ближайшего города Бамбари, расположенного в 25 километрах от него.

По словам КПП, действия якобы "вагнеровцев" были направлены на то, чтобы "напугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне закрепились в этой части страны".

Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны.

Летом 2018 года в ЦАР убили троих работников росСМИ, которые хотели снять фильм о "ЧВК" Вагнера в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы, и назвали россиян преступниками.

30 марта 2021 года местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двух человек и разграбили магазины.

2 октября 2021 года власти ЦАР признали, что во время наступления на повстанцев права человека нарушались правительственными войсками Республики и наемниками Группы Вагнера.

5 октября 2021 года в ЦАР ликвидировали троих боевиков Группы Вагнера.

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Мілана Головань

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