В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК Вагнера

В Центральноафриканской Республике бронемашина с тремя российскими наемниками из ЧВК Вагнера попала в засаду бойцов Коалиции патриотов за перемены. Все трое боевиков убиты, сообщает Голос Америки.

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Издание пишет, что информацию подтвердили местные власти префектуры.

Против российских наемников действовали бойцы движения 3R (название состоит из трех французских слов retour, réparation, réhabilitation – возвращение, возмещение, реабилитация).

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия российской авиаподдержки. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов 3R.

Издание напоминает, что несколькими днями ранее в результате нападения 3R был ранен солдат миротворческих сил ООН и убит военнослужащий правительственных войск.

Большинство участников 3R – представители народности фулани. Группировку называют одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований в ЦАР. В конце 2020 года 3R входила в повстанческую коалицию, которая пыталась свергнуть президента Туадера и не допустить его переизбрания.

22 декабря 2020-го сообщалось, что Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

1 апреля эксперты ООН заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в ЦАР.

2 октября министр юстиции ЦАР Арно Джубайе-Абазене признал, что в ходе наступления на повстанцев права человека нарушались правительственными войсками и наемниками российской ЧВК Вагнера.

Вадим Ребрина

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