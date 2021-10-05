UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 18:22
В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК Вагнера - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

В Центральноафриканской Республике бронемашина с тремя российскими наемниками из ЧВК Вагнера попала в засаду бойцов Коалиции патриотов за перемены. Все трое боевиков убиты, сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание пишет, что информацию подтвердили местные власти префектуры.

Против российских наемников действовали бойцы движения 3R (название состоит из трех французских слов retour, réparation, réhabilitation – возвращение, возмещение, реабилитация).

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия российской авиаподдержки. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов 3R.

Издание напоминает, что несколькими днями ранее в результате нападения 3R был ранен солдат миротворческих сил ООН и убит военнослужащий правительственных войск.

Большинство участников 3R – представители народности фулани. Группировку называют одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований в ЦАР. В конце 2020 года 3R входила в повстанческую коалицию, которая пыталась свергнуть президента Туадера и не допустить его переизбрания.

  • 16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.
  • 1 апреля эксперты ООН заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в ЦАР.
  • 2 октября министр юстиции ЦАР Арно Джубайе-Абазене признал, что в ходе наступления на повстанцев права человека нарушались правительственными войсками и наемниками российской ЧВК Вагнера. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чвк вагнера цар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 