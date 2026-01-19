Чилі охопили пожежі на тлі багаторічної посухи: щонайменше 18 загиблих, тисячі евакуйованих – фото

Пожежі в Чилі (Фото: ЕРА / PABLO HIDALGO)

У центральній і південній частині Чилі вирують масштабні лісові пожежі, спричинені екстремальними температурами на тлі багаторічної посухи. Щонайменше 18 людей загинули, близько 50 000 були змушені евакуюватися, а сотні будинків знищено. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу країни.

Близько двох десятків активних пожеж охопило близько 8500 гектарів лісу. У центральному регіоні Біобіо та сусідньому регіоні Нюбле оголошений надзвичайний стан. У постраждалих районах запроваджено нічну комендантську годину.

За словами місцевих жителів, пожежі почалися після опівночі й застали багатьох зненацька. Частина людей не евакуювалася, вважаючи, що вогонь не дійде до житлових кварталів.

Пожежі охопили пагорби та житлові райони, знищивши будинки, автомобілі, школу й церкву, зокрема в прибережному місті Пенко. Тисячі людей були змушені шукати притулок у тимчасових аварійних укриттях.

Гасіння ускладнюють сильний вітер і екстремальна спека: температура 18 січня перевищувала 38°C. За словами міністра внутрішніх справ Альваро Елізалде, погодні умови залишаються несприятливими.

Президент країни Габріель Борік зазначив, що кількість загиблих і зруйнованих будинків, імовірно, зростатиме. За його словами, лише в регіоні Біобіо кількість пошкоджених або знищених будівель уже перевищує тисячу.

Лісові пожежі щоліта вражають центральну та південну частину Чилі й зазвичай досягають піку в лютому, коли температура підвищується. Країна протягом багатьох років потерпає від тривалої посухи, що значно підвищує ризик масштабних загорянь.

У 2024 році пожежі на центральному узбережжі Чилі забрали життя щонайменше 130 людей і стали найсмертоноснішим стихійним лихом у країні з часів руйнівного землетрусу 2010 року.

Пожежі в Чилі (Фото: Patricio Aguayo)

Пожежі в Чилі (Фото: ЕРА / PABLO HIDALGO)