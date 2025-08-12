Лісову пожежу в Андалусії, через яку евакуювали 2000 курортників, викликав підпал

Тарифа (Фото: cadizdirecto)

Лісову пожежу, що спалахнула 11 серпня у горах Сьєрра-де-ла-Плата у курортному місті Тарифа (Андалусія) і яка змусила евакуюватися понад 2000 туристів, працівників готелів та місцевих мешканців, спровокував підпал. Про це заявив міністр регіонального уряду Андалусії Антоніо Санс, передає EPA.

"В рамках розслідування все вказує на можливість навмисного підпалу", – заявив Санс.

Представник влади не навів деталей слідства, але заявив, що пожежа в іншому курортному населеному пункті – селі Лос-Каньйос-де-Мека (Андалусії), що спалахнула 12 серпня, також спричинена підпалом.

Наразі пожежі вирують у декількох регіонах Іспанії, зокрема у Кастилії-і-Леоні, Кастилії-Ла-Манчі, Галісії та Мадриді, повідомляє Associated Press.

Наказ про евакуацію отримали тисячі мешканців постраждалих районів. У Мадриді відомо щонайменше про одного загиблого чоловіка, який отримав опіки 98% тіла.

Швидкому поширенню полум'я сприяє аномальна спека, що зараз стоїть в Іспанії. Подекуди температура сягає 44 градусів Цельсія.