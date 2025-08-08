У Каліфорнії знову спалахнули лісові пожежі. З Лос-Анджелеса евакуювали близько 2700 мешканців

Пожежа спалахнула неподалік озера Кастаїк у Каліфорнії, в окрузі, де сталося загоряння на початку 2025 року

Пожежа (Ілюстративне фото: Flickr)

У штаті Каліфорнії спалахнули лісові пожежі на північ від Лос-Анджелеса. Близько 2700 мешканців із 700 будівель уже евакуювали згідно з наказом, повідомляють CNN та Assosiated Press.

Пожежа розпочалась неподалік озера Кастаїк у Каліфорнії. У цій окрузі розпочались також пожежі у січні 2025 року.

Як повідомили представники пожежної служби CNN, ще 14 000 мешканців і 5000 будівель перебувають під попередженням про евакуацію.

П'ять зон, серед яких і зона відпочинку озера Піру, перебувають під наказом про евакуацію в окрузі Вентура, повідомили чиновники.

Як повідомляє AP, керівниця округу Лос-Анджелес Кетрін Баргер закликала мешканців до евакуації.

"Надзвичайна спека й низька вологість у нашому північному окрузі створили небезпечні умови, коли полум’я може поширюватися з тривожною швидкістю. Якщо рятувальники скажуть вам піти, йдіть – без вагань", – заявила Баргер.

Пожежу спричинила суха та спекотна погода у Каліфорнії, а також нерівний рельєф в окрузі Вентура, де спалахнула перша пожежа. Там знаходиться каньйон Хаслі та рекреаційна зона біля озера.

Наразі вогонь охопив близько 20 квадратних кілометрів. Хоч пожежу частково локалізували, але зростання температури на вихідних 9 і 10 серпня може спричинити подальше поширення вогню, зазначають журналісти.

The Canyon Fire grew overnight to nearly 5000 acres and is still 0% contained.



I hope a journalist at Gavin Newsom’s redistricting press conference asks him about his prioritiespic.twitter.com/O7Er8XtQys https://t.co/BkkHjOD6m0 — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 8, 2025

Structures are literally exploding in California as the Canyon Fire rages to nearly 5000 acres overnight with ZERO contaminant. pic.twitter.com/52P0dTRXCG — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 8, 2025

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez