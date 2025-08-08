В Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Из Лос-Анджелеса эвакуировали около 2700 жителей
Пожар (Иллюстративное фото: Flickr)

В штате Калифорнии вспыхнули лесные пожары к северу от Лос-Анджелеса. Около 2700 жителей из 700 зданий уже эвакуировали согласно приказу, сообщают CNN и Assosiated Press.

Пожар начался недалеко от озера Кастаик в Калифорнии. В этом округе начались также пожары в январе 2025 года.

Как сообщили представители пожарной службы CNN, еще 14 000 жителей и 5000 зданий находятся под предупреждением об эвакуации.

Пять зон, включая зону отдыха озера Пиру, находятся под приказом об эвакуации в округе Вентура, сообщили чиновники.

Как сообщает AP, руководитель округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер призвала жителей к эвакуации.

"Чрезвычайная жара и низкая влажность в нашем северном округе создали опасные условия, когда пламя может распространяться с тревожной скоростью. Если спасатели скажут вам уйти, идите – без колебаний", – заявила Баргер.

Пожар вызвала сухая и жаркая погода в Калифорнии, а также неровный рельеф в округе Вентура, где вспыхнул первый пожар. Там находится каньон Хасли и рекреационная зона у озера.

Сейчас огонь охватил около 20 квадратных километров. Хотя пожар частично локализовали, но рост температуры на выходных 9 и 10 августа может вызвать дальнейшее распространение огня, отмечают журналисты.

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez
