В Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Из Лос-Анджелеса эвакуировали около 2700 жителей

Пожар вспыхнул неподалеку от озера Кастаик в Калифорнии, в округе, где произошло возгорание в начале 2025 года

Пожар (Иллюстративное фото: Flickr)

В штате Калифорнии вспыхнули лесные пожары к северу от Лос-Анджелеса. Около 2700 жителей из 700 зданий уже эвакуировали согласно приказу, сообщают CNN и Assosiated Press.

Пожар начался недалеко от озера Кастаик в Калифорнии. В этом округе начались также пожары в январе 2025 года.

Как сообщили представители пожарной службы CNN, еще 14 000 жителей и 5000 зданий находятся под предупреждением об эвакуации.

Пять зон, включая зону отдыха озера Пиру, находятся под приказом об эвакуации в округе Вентура, сообщили чиновники.

Как сообщает AP, руководитель округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер призвала жителей к эвакуации.

"Чрезвычайная жара и низкая влажность в нашем северном округе создали опасные условия, когда пламя может распространяться с тревожной скоростью. Если спасатели скажут вам уйти, идите – без колебаний", – заявила Баргер.

Пожар вызвала сухая и жаркая погода в Калифорнии, а также неровный рельеф в округе Вентура, где вспыхнул первый пожар. Там находится каньон Хасли и рекреационная зона у озера.

Сейчас огонь охватил около 20 квадратных километров. Хотя пожар частично локализовали, но рост температуры на выходных 9 и 10 августа может вызвать дальнейшее распространение огня, отмечают журналисты.

Пожар в Каньоне вырос за ночь почти до 5000 акров и до сих пор сдерживается на 0%.



Я надеюсь, что журналист на пресс-конференции Гэвина Ньюсома по перераспределению округов спросит его о его приоритетахpic.twitter.com/O7Er8XtQys https://t.co/BkkHjOD6m0 - Кевин Далтон (@TheKevinDalton) 8 августа 2025 г

Строения буквально взрываются в Калифорнии, поскольку пожар в Каньоне за ночь бушует почти на 5000 акров с НОЛЬЮ загрязняющими веществами. pic.twitter.com/52P0dTRXCG - Кевин Далтон (@TheKevinDalton) 8 августа 2025 г

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez