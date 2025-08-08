В Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Из Лос-Анджелеса эвакуировали около 2700 жителей
В штате Калифорнии вспыхнули лесные пожары к северу от Лос-Анджелеса. Около 2700 жителей из 700 зданий уже эвакуировали согласно приказу, сообщают CNN и Assosiated Press.
Пожар начался недалеко от озера Кастаик в Калифорнии. В этом округе начались также пожары в январе 2025 года.
Как сообщили представители пожарной службы CNN, еще 14 000 жителей и 5000 зданий находятся под предупреждением об эвакуации.
Пять зон, включая зону отдыха озера Пиру, находятся под приказом об эвакуации в округе Вентура, сообщили чиновники.
Как сообщает AP, руководитель округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер призвала жителей к эвакуации.
"Чрезвычайная жара и низкая влажность в нашем северном округе создали опасные условия, когда пламя может распространяться с тревожной скоростью. Если спасатели скажут вам уйти, идите – без колебаний", – заявила Баргер.
Пожар вызвала сухая и жаркая погода в Калифорнии, а также неровный рельеф в округе Вентура, где вспыхнул первый пожар. Там находится каньон Хасли и рекреационная зона у озера.
Сейчас огонь охватил около 20 квадратных километров. Хотя пожар частично локализовали, но рост температуры на выходных 9 и 10 августа может вызвать дальнейшее распространение огня, отмечают журналисты.
Пожар в Каньоне вырос за ночь почти до 5000 акров и до сих пор сдерживается на 0%.- Кевин Далтон (@TheKevinDalton) 8 августа 2025 г
Я надеюсь, что журналист на пресс-конференции Гэвина Ньюсома по перераспределению округов спросит его о его приоритетахpic.twitter.com/O7Er8XtQys https://t.co/BkkHjOD6m0
Строения буквально взрываются в Калифорнии, поскольку пожар в Каньоне за ночь бушует почти на 5000 акров с НОЛЬЮ загрязняющими веществами. pic.twitter.com/52P0dTRXCG- Кевин Далтон (@TheKevinDalton) 8 августа 2025 г
- 7 января в Калифорнии начался лесной пожар. По состоянию на 12 января было известно о 13 погибших и более 10 000 уничтоженных зданий.
- В тот же день президент Владимир Зеленский предложил отправить 150 украинских спасателей в Калифорнию для борьбы с пожарами.
- The Washington Post писало, что масштабный лесной пожар в элитном районе Лос-Анджелеса мог быть следствием фейерверков, запущенных на Новый год.
