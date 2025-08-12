Лесной пожар в Андалусии, из-за которого эвакуировали 2000 курортников, вызван поджогом
Лесной пожар, вспыхнувший 11 августа в горах Сьерра-де-ла-Плата в курортном городе Тарифа (Андалусия) и вынудивший эвакуироваться более 2000 туристов, сотрудников отелей и местных жителей, был вызван поджогом. Об этом заявил министр регионального правительства Андалусии Антонио Санс, передает EPA.
"В рамках расследования все указывает на возможность поджога, совершенного с умыслом", – заявил Санс.
Представитель властей не стал вдаваться в подробности расследования, но заявил, что пожар в другом курортном поселке – Лос-Каньос-де-Мека (Андалусия), вспыхнувший 12 августа, также был вызван поджогом.
В настоящее время пожары бушуют в нескольких регионах Испании, в частности, в Кастилии-и-Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Галисии и Мадриде, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Приказ об эвакуации получили тысячи жителей пострадавших районов. В Мадриде известно как минимум об одном погибшем мужчине, получившем ожоги 98% тела.
Быстрому распространению огня способствует аномальная жара, которая сейчас стоит в Испании. В некоторых местах температура достигает 44 градусов Цельсия.
- 8 августа сообщалось, что в Калифорнии снова... вспыхнули лесные пожары. Из Лос-Анджелеса было эвакуировано около 2700 жителей.
