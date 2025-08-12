Лесной пожар в Андалусии, из-за которого эвакуировали 2000 курортников, вызван поджогом

Тариф (Фото: cadizdirecto)

Лесной пожар, вспыхнувший 11 августа в горах Сьерра-де-ла-Плата в курортном городе Тарифа (Андалусия) и вынудивший эвакуироваться более 2000 туристов, сотрудников отелей и местных жителей, был вызван поджогом. Об этом заявил министр регионального правительства Андалусии Антонио Санс, передает EPA.

"В рамках расследования все указывает на возможность поджога, совершенного с умыслом", – заявил Санс.

Представитель властей не стал вдаваться в подробности расследования, но заявил, что пожар в другом курортном поселке – Лос-Каньос-де-Мека (Андалусия), вспыхнувший 12 августа, также был вызван поджогом.

В настоящее время пожары бушуют в нескольких регионах Испании, в частности, в Кастилии-и-Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Галисии и Мадриде, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Приказ об эвакуации получили тысячи жителей пострадавших районов. В Мадриде известно как минимум об одном погибшем мужчине, получившем ожоги 98% тела.

Быстрому распространению огня способствует аномальная жара, которая сейчас стоит в Испании. В некоторых местах температура достигает 44 градусов Цельсия.