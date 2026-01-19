Чили охватили пожары на фоне многолетней засухи: минимум 18 погибших, тысячи эвакуированных – фото

Пожары в Чили (Фото: ЕРА / PABLO HIDALGO)

В центральной и южной части Чили бушуют масштабные лесные пожары, вызванные экстремальными температурами на фоне многолетней засухи. По меньшей мере 18 человек погибли, около 50 000 были вынуждены эвакуироваться, а сотни домов уничтожены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти страны.

Около двух десятков активных пожаров охватило около 8500 гектаров леса. В центральном регионе Биобио и соседнем регионе Нюбле объявлено чрезвычайное положение. В пострадавших районах введен ночной комендантский час.

По словам местных жителей, пожары начались после полуночи и застали многих врасплох. Часть людей не эвакуировалась, считая, что огонь не дойдет до жилых кварталов.

Пожары охватили холмы и жилые районы, уничтожив дома, автомобили, школу и церковь, в частности в прибрежном городе Пенко. Тысячи людей были вынуждены искать убежище во временных аварийных укрытиях.

Тушение осложняют сильный ветер и экстремальная жара: температура в 18 января превышала 38°C. По словам министра внутренних дел Альваро Элизалде, погодные условия остаются неблагоприятными.

Президент страны Габриэль Борик отметил, что количество погибших и разрушенных домов, вероятно, будет расти. По его словам, только в регионе Биобио количество поврежденных или уничтоженных зданий уже превышает тысячу.

Лесные пожары каждое лето поражают центральную и южную часть Чили и обычно достигают пика в феврале, когда температура повышается. Страна в течение многих лет страдает от длительной засухи, которая значительно повышает риск масштабных возгораний.

В 2024 году пожары на центральном побережье Чили унесли жизни по меньшей мере 130 человек и стали самым смертоносным стихийным бедствием в стране со времен разрушительного землетрясения 2010 года.

