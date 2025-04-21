CNN: Міністерку внутрішньої безпеки США Ноем обікрали в ресторані Вашингтона

У сумці посадовиці було близько $3000 готівкою, розповіли співрозмовники CNN

Крісті Ноем (Фото: Allison Dinner / EPA)

З ресторану у Вашингтоні викрали сумку міністерки внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Ноем стала жертвою злодія під час вечері в ресторані в центрі Вашингтона.

Секретна служба, яка забезпечує безпеку посадовиці, переглянула записи камер спостереження в закладі та побачила, як невідомий чоловік у медичній масці вкрав її сумку та вийшов з ресторану.

Співрозмовник CNN в правоохоронних органах повідомив, що невідомий втік із водійськими правами Ноем, ліками, ключами від квартири, паспортом, бейджем DHS, косметичкою, чистими чеками та близько $3000 готівкою.

Секретна служба почала розслідування, щоб відстежити будь-яке використання фінансових інструментів Ноем, додав співрозмовник.

26 січня 2025 року Сенат США затвердив колишню губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаді керівниці Міністерства внутрішньої безпеки.

До складу цього міністерства входять такі структури, як Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, Берегова охорона та Прикордонно-митна служба.