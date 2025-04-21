CNN: Міністерку внутрішньої безпеки США Ноем обікрали в ресторані Вашингтона
З ресторану у Вашингтоні викрали сумку міністерки внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Ноем стала жертвою злодія під час вечері в ресторані в центрі Вашингтона.
Секретна служба, яка забезпечує безпеку посадовиці, переглянула записи камер спостереження в закладі та побачила, як невідомий чоловік у медичній масці вкрав її сумку та вийшов з ресторану.
Співрозмовник CNN в правоохоронних органах повідомив, що невідомий втік із водійськими правами Ноем, ліками, ключами від квартири, паспортом, бейджем DHS, косметичкою, чистими чеками та близько $3000 готівкою.
Секретна служба почала розслідування, щоб відстежити будь-яке використання фінансових інструментів Ноем, додав співрозмовник.
- 26 січня 2025 року Сенат США затвердив колишню губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаді керівниці Міністерства внутрішньої безпеки.
- До складу цього міністерства входять такі структури, як Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, Берегова охорона та Прикордонно-митна служба.