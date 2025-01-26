Сенат затвердив Крісті Ноем на посаді очільниці міністерства внутрішньої безпеки США
Сенат США затвердив колишню губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем на посаді керівниці міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє The Washington Post.
Ноем отримала 59 голосів "за", тоді як 34 сенатори проголосували "проти". Її кандидатуру підтримали всі республіканці та семеро демократів.
Тепер вона очолюватиме велике федеральне міністерство із бюджетом у $60 млрд і штатом понад 230 000 співробітників. Її завданням буде впровадження міграційної політики, ініційованої президентом Дональдом Трампом.
До складу цього міністерства входять такі структури, як Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, Берегова охорона та Прикордонно-митна служба.
Міністерство також відіграє важливу роль у боротьбі з кібератаками, що здійснюється через Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури.
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