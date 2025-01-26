Сенат затвердив Крісті Ноем на посаді очільниці міністерства внутрішньої безпеки США
Крісті Ноем (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Сенат США затвердив колишню губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем на посаді керівниці міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє The Washington Post.

Ноем отримала 59 голосів "за", тоді як 34 сенатори проголосували "проти". Її кандидатуру підтримали всі республіканці та семеро демократів.

Тепер вона очолюватиме велике федеральне міністерство із бюджетом у $60 млрд і штатом понад 230 000 співробітників. Її завданням буде впровадження міграційної політики, ініційованої президентом Дональдом Трампом.

До складу цього міністерства входять такі структури, як Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, Берегова охорона та Прикордонно-митна служба.

Міністерство також відіграє важливу роль у боротьбі з кібератаками, що здійснюється через Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури.

ДОВІДКА
Крісті Ноем здобула популярність завдяки своєму рішучому керівництву під час пандемії COVID-19, коли виступала за мінімальні обмеження для бізнесу та громадян. Її підхід, зокрема, передбачав відкриття економіки й відмову від жорстких карантинних заходів, що дало їй як підтримку, так і критику. Ноем буде першою жінкою на посаді очільника міністерства внутрішньої безпеки.
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