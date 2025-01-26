Сенат утвердил Кристи Ноэм в должности главы министерства внутренней безопасности США
Сенат США утвердил бывшего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм в должности главы министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.
Ноем получила 59 голосов "за", тогда как 34 сенатора проголосовали "против". Ее кандидатуру поддержали все республиканцы и семь демократов.
Теперь она будет возглавлять крупное федеральное министерство с бюджетом в $60 млрд и штатом более 230 000 сотрудников. Ее задачей будет внедрение миграционной политики, инициированной президентом Дональдом Трампом.
В состав министерства входят такие структуры, как Служба гражданства и иммиграции США, Секретная служба, Береговая охрана и Погранично-таможенная служба.
Министерство также играет важную роль в борьбе с кибератаками, осуществляемой через Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры.
- 21 января 2025 года Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский.
- 22 января было уволено более 200 участников штурма Капитолия после соответствующего указа Трампа. Полиция недовольна помилованием.
- 23 января Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией. В 2021 году он уже подписывал аналогичный закон, отмененный Байденом.
- Он также уволил 17 генеральных инспекторов из более чем десятка федеральных агентств.