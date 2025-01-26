Сенат утвердил Кристи Ноэм в должности главы министерства внутренней безопасности США

Кандидатуру Ноэм поддержали все республиканцы и семь демократов

Кристи Ноэм (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Сенат США утвердил бывшего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм в должности главы министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

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Ноем получила 59 голосов "за", тогда как 34 сенатора проголосовали "против". Ее кандидатуру поддержали все республиканцы и семь демократов.

Теперь она будет возглавлять крупное федеральное министерство с бюджетом в $60 млрд и штатом более 230 000 сотрудников. Ее задачей будет внедрение миграционной политики, инициированной президентом Дональдом Трампом.

В состав министерства входят такие структуры, как Служба гражданства и иммиграции США, Секретная служба, Береговая охрана и Погранично-таможенная служба.

Министерство также играет важную роль в борьбе с кибератаками, осуществляемой через Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры.