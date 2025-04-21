CNN: Министра внутренней безопасности США Ноэм обворовали в ресторане Вашингтона

В сумке чиновницы было около $3000 наличными, рассказали собеседники CNN

Кристи Ноэм (Фото: Allison Dinner / EPA)

Из ресторана в Вашингтоне украли сумку министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Ноэм стала жертвой вора во время ужина в ресторане в центре Вашингтона.

Секретная служба, обеспечивающая безопасность чиновницы, просмотрела записи камер наблюдения в заведении и увидела, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул ресторан.

Собеседник CNN в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с водительскими правами Ноэм, лекарствами, ключами от квартиры, паспортом, бейджем DHS, косметичкой, чистыми чеками и около $3000 наличными.

Секретная служба приступила к расследованию, чтобы отследить любое использование финансовых инструментов Ноэм, добавил собеседник.

26 января 2025 года Сенат США утвердил бывшего губернатора Южной Дакоты Ноэм в должности главы Министерства внутренней безопасности.

В состав министерства входят такие структуры, как Служба гражданства и иммиграции США, Секретная служба, Береговая охрана и Погранично-таможенная служба.