CNN: Секретні документи, вилучені з Мар-а-Лаго, повернуть Трампу

Прокурори й агенти ФБР, які проводили розслідування, отримали вказівки, що вилучені речі мають бути повернуті

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримає секретні матеріали й інші речі, вилучені Федеральним бюро розслідувань під час обшуку в Мар-а-Лаго. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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У серпні 2022 року в маєтку Трампа у Флориді відбувся обшук. Згідно з протоколами суду, близько 100 знайдених секретних документів були змішані з іншими вилученими речами, такими як одяг, подарунки, несекретні документи та вирізки з преси.

Хоча Трампа раніше звинувачували в незаконному зберіганні конфіденційних матеріалів після відходу з посади, його повернення в Білий дім означає, що тепер він знову має широкі повноваження щодо контролю над секретними матеріалами уряду США.

Серед особистих речей, які ФБР забрало і тепер їх повернуть Трампу, є футболки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.

Оскільки кримінальну справу проти Трампа закрито, Міністерство юстиції працює над поверненням матеріалів, зібраних у процесі розслідування. Прокурори й агенти ФБР, які проводили розслідування, отримали вказівки від Міністерства юстиції, що вилучені речі мають бути повернуті.

CNN нагадав, що в липні 2024-го окружна суддя США Ейлін Кеннон відхилила справу проти Трампа щодо неналежного поводження із секретними документами. Вона, зокрема, заявила, що призначення спецпрокурора Джека Сміта у цій справі відбулося в неконституційний спосіб.