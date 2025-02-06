CNN: Секретные документы, изъятые из Мар-а-Лаго, вернут Трампу

Прокуроры и агенты ФБР, проводившие расследование, получили указания, что изъятые вещи должны быть возвращены

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получит секретные материалы и другие вещи, изъятые Федеральным бюро расследований при обыске в Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В августе 2022 года в имении Трампа во Флориде прошел обыск. Согласно протоколам суда, около 100 найденных секретных документов были смешаны с другими изъятыми вещами, такими как одежда, подарки, несекретные документы и вырезки из газет.

Хотя Трампа ранее обвиняли в незаконном хранении конфиденциальных материалов после ухода с должности, его возвращение в Белый дом означает, что теперь он снова получил широкие полномочия по контролю над секретными материалами правительства США.

Среди личных вещей, которые ФБР забрало и теперь их вернут Трампу, есть футболки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.

Поскольку уголовное дело против Трампа закрыто, Министерство юстиции работает над возвращением материалов, собранных в ходе расследования. Прокуроры и агенты ФБР, проводившие расследование, получили указания от Министерства юстиции, что изъятые вещи должны быть возвращены.

CNN напомнил, что в июле 2024-го окружная судья США Эйлин Кеннон отклонила дело против Трампа по поводу ненадлежащего обращения с секретными документами. Она, в частности, заявила, что назначение спецпрокурора Джека Смита по этому делу произошло неконституционным способом.

Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго, а также в предоставлении ложных показаний и препятствии расследованию. Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения.

15 июля 2024 года судья во Флориде закрыла уголовное дело по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов. Министерство юстиции обещало оспорить это решение.